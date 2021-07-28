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【雪糕優惠】惠康及Market Place推Häagen-Dazs脆皮雪糕批優惠 $90任選5枝平均$18一枝  

休閒消費 12:54 2021/07/28

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

惠康及Market Place推Häagen-Dazs脆皮雪糕批優惠，$90任選5枝平均$18一枝。

由7月28日起至8月3日，惠康超級市場及Market Place by Jasons將推出Häagen-Dazs脆皮雪糕批（80毫升）一連7日快閃優惠，於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba，即可以快閃優惠價$100 購買5支脆皮雪糕批（80毫升），yuu會員更可以$15追加購買第6枝。

同時為慶祝張家朗為香港奪得東奧金牌，由7月28日至7月29日期間，顧客購買所有雪糕及雪條產品，更可享有九折優惠；各款Häagen-Dazs脆皮雪糕批 $100任選5枝的快閃優惠更可以享有折上折優惠。

 

 

於此兩天可以折實價$90購買5支脆皮雪糕批（80毫升），yuu會員更可以折實價$13.5 追加購買第6枝。一眾Häagen-Dazs雪糕控，千萬不要錯過這個獨家快閃優惠，把握機會買回家一起慶祝吧！

 

是次優惠共有6款產品可供選擇，每款都相當吸引，包括大熱產品如朱古力杏仁雪糕批、抹茶杏仁雪糕批、芒果脆皮雪糕批、哈密瓜脆皮雪糕批、曲奇呍呢嗱脆皮雪糕批及紅桑子脆皮雪糕批。

【同場加映】名廚黃亞保教3大貼士蒸出肉質嫩滑不粗嚡口肉餅

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