【校長專欄】K3生創作英文繪本推廣親子閱讀 李黃慶祥幼稚園：讓孩子發揮潛能

不知道大家有否儲場刊的習慣，例如畢業禮、頒獎禮，千辛萬苦找到自己個名，雖然差不多要用放大鏡先看到，但仍然滿心歡喜，尤其自己得獎的名字，就誓神劈願會收藏妥當，當然事隔多年要記起放在哪裡都有難度。有間幼稚園就用左一個方法，令小朋友一定會保留住這本幼稚園的書，而且這段回憶。

這間幼稚園今年畢業生，趁創校35周年，特別邀請了英語繪本導師陳東紅到校，與高班K3學生一起創作和製作一本全新的優質英語兒童繪本「A for Amazing Animals」。繪本的主題是正向態度教育，高班學生參與繪本的創作和繪圖，而當中的英語導讀亦是由學生負責錄音，圖畫及聲音肯定是獨一無二的創作。

繪本故事是由簡單的ABC開始構思 Adorable Alligator, Beautiful Butterfly, Capable Cow......每隻動物都擁有正向的個性，具體地讓幼兒感受正向的態度，從中又可以有趣地認識英語，她們透過創意繪畫和英語話劇等，充分掌握書中的一字一句，為他們下一個學習階段建立基礎。

校長提及這構思時說：「幼兒以往都有很多創作，今次有機會把他們的圖畫作品結集成一本有意義的繪本，更可在創校35周年的大日子與社區人士分享，實在感恩每個小朋友都有機會發揮自己的潛能，盡自己的能力，為社區作出貢獻。同時，我們更會免費借用點讀筆給學生，讓他們回家也可自學，更可與家人分享英語故事，今次的創作更加強親子關係，因為他們多了與親人分享在學校的學習情況。」

這間是東華三院李黃祥慶紀念幼稚園，校長談樂芹。幼稚園一共印製800本繪本，免費派發予校內K1至K3學生外，亦希望跟屯門區小朋友共享創作成果，帶給本校學生和社區人士，稍後會提供相關網上連結，對「正向教育」有興趣的家長，可免費索取，回家進行親子閱讀，將正向教育及價值觀廣傳出去，為了疫情困擾氛圍下，大人及小朋友都可抱住正向態度去面對。

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文章獲八爪魚爸爸授權轉載。