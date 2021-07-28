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【東京奧運】奧運史上首位跨性別運動員　新西蘭43歲選手出戰女子舉重項目

健康 14:39 2021/07/28

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奧運史上出現首位跨性別運動員。

奧運史上出現首位跨性別運動員，現年43歲的新西蘭舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）將出戰女子87公斤級賽事。本為男兒身的哈伯德在2012年進行變性手術，是首位變性運動員，也是東京奧運最年長的舉重選手。

綜合外國媒體報道，哈伯德（Laurel Hubbard）本名為Gavin Hubbard，過去以男性身份參加舉重賽事的哈伯德，在2012年接受變性手術後參加女子87公斤以上級別賽事，並在2017年於世錦賽上奪銀。惟2018年英聯邦運動會上，她的手臂卻一度嚴重受傷，差點斷送運動員生涯。

但哈伯德很快就捲土重來，並在2019年於薩摩亞舉行的太平洋運動會上，再度出賽並奪得兩面舉重金牌，同時卻也引起外界抨撃，認為曾為男性的哈伯德在生理上佔優，當時主辦國薩摩亞主席Loau Solamalemalo Keneti Sio甚至表示是「不公平的決定」。

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今年5月，新西蘭奧委會表示，哈伯德符合「國際舉重總會」對跨性別運動員所訂定的資格標準，其睾丸激素水平低於國際奧委會要求數值，或可取得東京奧運出賽名額。其後在6月，她正式被遴選為女子87公斤級別選手，宣告可出戰東奧。

而哈伯德將於8月2日出戰本屆東奧賽事。

點撃睇更多今次東奧舉重選手：

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責任編輯：羅嘉欣

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