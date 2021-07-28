【運動手環】Fitbit推兒童特別版迷你兵團手環　游泳防水設計+睡眠追蹤等功能輕鬆建立健康生活

▲ Fitbit推兒童特別版迷你兵團手環。（圖片由Fitbit提供）

Fitbit於上月（6月）推出了全新時尚健康手環 Fitbit Luxe™，全面協助用家掌握及管理自己的健康狀況。此外，他們亦推出專為6 歲以上兒童設計而設的Fitbit Ace 3 特別版：迷你兵團，讓小朋友投入活力暑假。

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Fitbit Luxe™特色 HK$1,198（全球發售）

Luxe 採用輕巧別緻的手環設計，結合壓力管理工具﹑智能活動及睡眠追蹤等功能，全方位鼓勵及支持用家在目前的環境下保持健康。

Luxe 又透過 Fitbit 應用程式內的「健康指標」顯示關鍵健康資訊，協助用家辨識自身的健康狀況，例如壓力增加﹑疲勞程度及潛在生病跡象等。

外型簡約精緻的Luxe 健康手環配備彩色輕觸式錶面，電池壽命長達5天，佩戴舒適且款式百搭，能輕鬆配襯各種日夜造型。

產品亦可搭配多款全新潮流配件，其中與 gorjana 聯乘的豪華時尚手環更將觸目面世。

Fitbit Ace 3 特別版：迷你兵團 HK$598（香港發售）

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而Fitbit Ace 3 特別版：迷你兵團專為 6 歲以上兒童設計，不但讓運動變得更有趣，並鼓勵兒童與家人共同養成健康生活習慣。

作為 Fitbit 兒童專用活動及睡眠追蹤智能手環系列的最新產品，Fitbit Ace 3 特別版：迷你兵團採用游泳防水設計，電池續航力長達8天，並引入多款鼓勵運動的功能，包括每小時活動通知和每日活動目標。

新產品的動態錶面和配飾錶帶注入迷你兵團的圖案與靈感，而以迷你兵團為主題的活動徽章即將登場。

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責任編輯：王芷瑩