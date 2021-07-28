【疫苗接種】長者明起可取「即日籌」打針　聶德權：視乎情況考慮擴展至60歲

▲ 公務員事務局局長聶德權。（經濟日報資料圖片）

由明日（29日）起，24間社區疫苗接種中心將向70歲或以上的長者派發「即日籌」，供沒有預約的長者在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權表示，相信措施有助提高疫苗接種率，當局會在疫苗中心加強支援人手，會視乎措施受歡迎程度及中心是否能應付，去考慮將措施擴展至60歲或以上人士。

70歲或以上長者周四起可領「即日籌」打針，每日共派發約4600個籌，派籌地點詳情即看：【下一頁】

聶德權於《千禧年代》中表示，除機場及東涌社區會堂的疫苗接種中心，因場地問題每日只設100個名額外，其餘接種中心均預留200個即日籌，於每日早上7時45分開始取籌，先到先得，中心8時開始營運，已取即日籌的長者隨即可接種。而由於長者需時登記資料，加上近日接種人數多，籌號較後的人士或須等較長時間，當局亦會增加支援人手，做好分流。他又表示，取即日籌的長者接種第一針當日，會獲安排接種第二針的預約時間，不需要再排隊取籌。

聶德權相信，新措施有助提高接種率，如措施受歡迎，而各疫苗接種中心能應付，當局會考慮將即日籌安排擴展至60歲或以上人士。

另外，聶德權指出，疫苗接種中心每日將增加約3,000個名額，網上的預約日期亦會由的3星期增加至4星期，按現時每日逾3萬人接種第一劑疫苗的數量推算，接種率有機會於今年9月底達7成人口。

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記者：黃悅晴