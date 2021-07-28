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【暑假Staycation】Hotels.com推出夏日酒店優惠低至7折　Rewards獎賞計劃會員入住10晚送1晚

休閒消費 13:04 2021/07/28

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

Hotels.com 推出夏日酒店優惠，讓旅客在今年夏天留下完美「樂」印。（Hotel.com 提供）

疫情下，就算暑假也未能外遊，所以今個夏天，Hotels.com會推出全新夏日「樂」印推廣，以超抵酒店優惠與旅客一同慶祝夏日的難忘時刻。Hotels.com精選了一系列超抵酒店優惠，而登記成為Hotels.com Rewards獎賞計劃的會員，每入住10晚，更可得1晚獎賞住宿。

至抵優惠酒店包括︰

(1) 香港迪士尼樂園酒店︰連續入住2晚可享高達7折優惠

預訂日期：即日起至2021年9月28日
入住日期：即日起至2021年9月29日

(2) 香港海洋公園萬豪酒店︰包括海洋公園門票及免費早餐

預訂日期：即日起至2021年9月30日
入住日期：即日起至2021年9月30日

多間酒店推出至抵優惠，Rewards獎賞計劃會員每入住10晚更可得1晚獎賞住宿。（Hotel.com提供）

(3) 香港黃金海岸酒店︰Hotels.com Rewards獎賞計劃會員可享9折優惠

預訂日期：即日起至2021年9月30日
入住日期：即日起至2021年9月30日

(4) 銀鑛灣渡假酒店︰Hotels.com Rewards獎賞計劃會員可享高達75折優惠，其他旅客可享85折

預訂日期：即日起至2021年12月31日
入住日期：即日起至2021年12月31日

(5) 香港瑰麗酒店︰Hotels.com Rewards獎賞計劃會員可享9折優惠

預訂日期：即日起至2021年12月31日
入住日期：即日起至2021年12月31日

(6) 香港四季酒店︰免費早餐及$800餐飲代用金

預訂日期：即日起至2021年8月30日
入住日期：即日起至2021年8月30日

記者︰黃依情

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