【東京奧運】美體操女王因心理健康退賽　曾被性侵背負創傷征戰東奧無緣衛冕

▲ 美體操女王因心理健康退賽，曾被性侵背負創傷征戰東奧無緣衛冕。

東京奧運昨（27日）進行體操女子團體決賽，賽前被視為奪冠大熱的美國隊，受主將比拉絲（Simone Biles，又譯拜爾斯）退賽影響，最終不敵俄羅斯奧委會（ROC），僅獲銀牌。賽後，比拉絲向傳媒表示，退賽原因與心理健康有關。

綜合外媒報道，現年24歲的比拉絲在上屆奧運取得4金，昨日出戰女子體操團體決賽，惟在第一輪跳馬項目出現失誤，僅取得13.766分，是同一輪跳馬比賽中分數最低，又疑似因傷一度離場包紮右腳，隨後更宣佈不再參加團體賽其他項目。

美國體操隊發聲明指，比拉絲因醫療原因（medical issue）退賽，但她本人在賽後向傳媒坦言，退賽原因是希望集中處理自己的心理健康問題，又強調這是她自己的決定。

我沒有受傷，但我不再像過去那麼有自信，我不知道是不是因為年齡的緣故，在做體操時，我感到有點焦慮。

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受到主將退賽影響，美國隊最終不敵俄羅斯奧委會，衛冕失敗。比拉絲在美國隊獲得銀牌後隨隊友上台領獎，當時她與隊友開著玩笑，又一度強忍淚水。她表示，自己的心態不適合繼續比賽，

我感覺不再那麼樂在其中，在這次奧運，我希望為自己而戰，但我覺得現在是為他人而比賽，這讓我感到痛苦...

被問到之後會否參加單項賽事，她表示會視乎周四（29日）的狀況決定，明言自己人生中不止體操，將會把焦點放在自己的幸福上。她說道：

我們也是人，我們要保護自己的身心，而非為單單去做外界期望我們做的事。

2018年，比拉絲在社交媒體上公開曾被體操隊隊醫拿薩 (Larry Nassar) 性侵，消息震驚體壇，其後她需要接受輔導。她背負創傷代表美國出戰東奧，可惜未能奪金。

周一（26日），她在社交媒體上透露，「有時真的覺得整個世界的重量都壓在我的肩膀上，我知道自己把它拋諸腦後，表現的好像不受壓力影響，但有時還真困難」。

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責任編輯：羅嘉欣