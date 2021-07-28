【東京奧運】歐鎧淳讀嘉諾撒聖心9歲起習泳　女飛魚感激媽咪：沒有游泳我甚麼都不是

▲ 9歲才開始習泳的歐鎧淳，今年第4次參加奧運締造成就。

奧運「四朝元老」歐鎧淳以29歲之齡征戰東京，成為第一位4度參加奧運的香港泳手。雖然歐鎧淳在女子100米背泳初賽僅排小組第4名未能晉級，但她會聯同出爐銀牌得主何詩蓓出戰4x100混合泳接力，有望為港爭光。無論結果如何，歐鎧淳已是香港泳壇的經典人物。

「女飛魚」並非自小習泳，小時候她如其他小朋友一樣嘗試不同課外活動，當中最喜歡跳芭蕾舞，一直堅持學習，但她9歲接觸游泳後，從此與游泳不能分割。

▲ 歐鎧淳與出爐銀牌得主何詩蓓（左一）將會出戰兩項接力賽。（歐鎧淳IG圖片）

13歲首次打破香港紀錄

她為了加入學校泳隊，開始跟親戚學游泳，並加入泳會訓練，一次比賽被教練賞識作重點培訓，她以長距離自由泳出道，13歲已首次打破1500米自由泳香港紀錄，成為香港泳壇灼手可熱的新星。

▲ 歐鎧淳是奧運港隊唯一一名「四朝元老」。（歐鎧淳IG圖片）

到16歲中四時，她決定停學一年備戰2008年北京奧運，雖然她最終未能晉級，但仍刷新200米及800米自由泳港績。之後她再度達標參與2012及2016年奧運，上屆她更擔任開幕持旗手，被中外傳媒大讚是「最美奧運持旗手」。

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首位「四朝元老」香港泳手

2019年8月，她在世界盃新加坡站100米背泳刷新港績，首次達到奧運A標，成為史上首位4度參加奧運的香港泳手，也是今屆唯一一名「四朝元老」。

外貌與實力兼備的歐鎧淳，父母與學校的培育功不可沒。歐鎧淳從小到大都是「聖心妹」，幼稚園、小學、中學皆讀名校嘉諾撒聖心，小學讀下午津貼部，課程比上午私立部較輕鬆；歐鎧淳也是一名末代會考生，考取23分成為體壇「武狀元」，之後她決定升讀加州大學柏克萊分校。

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2小時內專心快速做功課

歐鎧淳是家中獨女，媽媽任職律師樓市場部，她曾大讚媽媽對她的栽培是全程投入，凡事以她的興趣為先，又會為她安排好每日時間表，平衡游泳與讀書。學校的功課雖多，但媽媽教導她要自己想辦法解決，不應只將責任推給學校，故她用最快的速度專心做功課，把握晚飯與早睡之間的一至兩小時完成。

一直在溫室長大的她，留學美國時一度失去自信，因大學泳隊高手如雲，讀書叻的也大有人在，後來經隊友提醒她要多關心隊友，她才學識團隊精神，助她在泳壇上更上層樓。縱使她已「半隻腳」踏入娛樂圈，但她曾明言游泳始終是第一位，「沒有游泳，我甚麼都不是。」她會堅持游泳到最後一刻。

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歐鎧淳感謝母校多年來的栽培，才能有今天的成就。「多謝SHCC（嘉諾撒聖心書院）放手讓我找到自己的聲音，這裡永遠是我的天堂，尤其是2008年，我第一次參加奧運，是我最需要支持的時候。」

1860年創校的傳統名校嘉諾撒聖心書院，下設兩個小學部及幼稚園部。聖心歷年來名人輩出，有前政務司司長陳方安生、前律政司司長梁愛詩、立法會議員陳淑莊及恒生前女大班梁高美懿等。而圈中女藝人亦相當多，包括港姐冠軍郭藹明、港姐季軍朱千雪、TVB小花江嘉敏及阮小儀等。

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責任編輯︰林綺玲