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【新冠肺炎】新增一宗輸入個案涉沙特領事17歲女兒　早前確診13歲女兒由危殆轉為嚴重

社會 14:21 2021/07/28

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本港已連續51天未有錄得本地感染個案。（程志遠攝）

本港今日(28日)新增1宗新冠肺炎確診個案，屬輸入個案，涉及一名17歲女子，7月16日乘搭QR818航班由沙特阿拉伯抵港，未有接種疫苗，為早前確診沙特領事子女的胞姊，於檢疫中心檢疫期間確診，7月27日發病。

而早前確診的沙特領事的13歲女兒(第11,971宗)，確診後一度情況危殆，情況有見好轉，現時情況嚴重。

至今本港個案累計11,981宗，包括11,980宗確診個案及1宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。

本港已連續51日沒有本地個案，昨日只有一宗輸入個案，涉及一名37歲男子，他於7月3日至24日到訪西班牙及瑞士，周日（25日）抵港後檢出帶有L452R變種病毒。患者雖然於4月12日及5月3日在本港接種兩劑復必泰，但返港前一天仍有發病。詳情即看【下一頁

港府明日（29日）起24間社區疫苗接種中心將向70歲或以上長者派發即日籌，供沒預約的長者在派籌當天接種疫苗。公務員事務局局長聶德權表示，相信措施有助提高疫苗接種率，當局會在疫苗中心加強支援人手，會視乎措施受歡迎程度及中心是否能應付，去考慮將措施擴展至60歲或以上人士。詳情即看【下一頁

同場加映，一般成藥或有比賽違禁成分，醫生拆解藥檢制度：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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