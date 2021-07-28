【港區國安法】47人涉民主派初選案　余慧明高院申保釋獲批

▲ 被告向高等法院申請保釋獲批。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中醫管局員工陣線前主席余慧明一直被還押至今，余今（28日）向高等法院申請保釋獲批，期間需遵守不得作出違反《港區國安法》的行為等條件。

余慧明今向高等法院申請保釋，國安法指定法官杜麗冰經考慮後，決定批准其保釋申請。余獲准以10萬元現金保釋，另加5萬元人事擔保，期間不得離開香港，需於獲釋前交出旅遊證件，遵守每晚12時至早上6時的宵禁令，每周4次向警署報到，更改地址遵需通知警方。

另外，余亦需遵守與其他《港區國安法》案件同樣的保釋條件，即不得以任何形式發布可能違反《港區國安法》的言論、不得以任何形式作出可能違反《港區國安法》的行為、不得組織或參與任何選舉，亦不得接觸任何外國官員及議員等。

47人涉初選一案早前再提堂時，裁判官將案件押後至 9 月 23 日再提訊，以交付高等法院審理。

案中已獲准保釋的13名被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成及余慧明。

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記者：楊詠渝