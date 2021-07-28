【東京奧運】港隊羽毛球混雙殺入4強　「鄧謝配」謝影雪棄名校協恩讀北區Band1中學

▲ 港隊羽毛球混雙殺入4強，謝影雪曾於中學時棄名校協恩邀請，讀北區Band1中學。

東京奧運今（28 日）進入第五日賽事。港隊羽毛球隊的奧運「三朝元老」謝影雪夥拍「奧運初哥」鄧俊文參加混雙比賽，最終在8強比賽以2:0擊敗英國組合艾利斯和史密斯，晉級四強。羽毛球隊代表謝影雪於奧運開幕禮上擔任港隊持旗手，她自小受母親及姐姐的薰陶愛上羽毛球，中學曾捨棄名校協恩入讀北區Band 1中學，文武雙全。

謝影雪現年29歲，是羽毛球隊大師姐，今屆第3次出戰奧運，過往2屆她出戰女雙賽事，夥拍潘樂恩以女雙身份出戰，今屆拍檔改為「奧運初哥」鄧俊文。謝影雪表示：

能夠成為持旗手係好大榮譽，自己第三次出戰奧運會，今次最特別係第一次同俊文參加混雙，呢幾個月我哋已經為奧運準備得如火如荼，狀態亦都重回昔日高峰。

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或許是最後一屆奧運

謝影雪從沒想過自己可以成為港隊東奧持旗手，認為港隊有更多比她強大的運動員，故對於獲選感到好開心。

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與拍檔鄧俊文愈戰愈勇

謝影雪的全職運動生涯以女雙為主項，在2009年曾與另一名羽毛球手潘樂恩在世青賽歷史性奪得銅牌。而在2012年倫敦奧運及2016年里約熱內盧奧運，同於潘樂恩參加雙打，惟在小組賽止步。

其後謝影雪與現時混雙拍檔鄧俊文愈戰愈勇，在泰國羽毛球黃金大獎賽、中華台北羽毛球大師賽等多個比賽接連迎取多個獎項，被外界成為「鄧謝配」。

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受母親姐姐薰陶愛上羽毛球

由於母親愛打羽毛球的原因，姐姐謝影雪自小受媽媽的薰陶愛上羽毛球，她也順理成章地跟隨兩人拾起球拍。謝影雪在2006年15歲時入選香港羽毛球隊。為了自己熱愛的羽毛球，她在中學時期放棄學業專注發展羽毛球。

姐姐謝影彤對於羽毛球的天分甚高，但在中學時期因壓力問題退隊，為短暫的羽毛球生涯劃下休止符。因姐姐的「退出」羽毛球界，家人將一切資源及關注度轉至謝影雪身上，她曾表示，如果姐姐同樣得到栽培，結局或許不一樣。

自從家姐退隊後，媽媽就每日帶我到不同地方練波，令她忽略對家姐的關心，而且爸爸當時經常出國工作，經常只有家姐一人在家。雖然家姐比我大4年，但畢竟她都需要家人的關懷……所以我覺得自己一直虧欠了家姐。

佛系運動員捨棄名校協恩中學邀請

謝影雪曾接受媒體訪問時稱自己是佛系運動員，若練習前一晚睡不好，在缺乏狀態的情況下她寧願選擇不練習。她又笑言自己惰性非常高，中學時為了多睡一會，捨棄名校協恩中學的邀請，選擇離家只有5分鐘路程的學校。

▲ 謝影雪是愛犬之人。（謝影雪IG）

讀Band 1英中聖公會陳融

謝影雪畢業自Band 1北區名校聖公會陳融中學，該校於1989年創校，是位於上水的Band 1資助學校，以英文為主要教學語言，並以靈育、立身、為學、社會、體藝、中國文化及資訊科技7個範疇培育學生正面價值觀、知識和能力。2019年30周年校慶時，謝影雪亦有返母校分享其運動員生涯的點滴，並作羽毛球簡單指導。

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責任編輯︰王明芳