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【洗黑錢】警方拘24名外傭涉借出銀行戶口洗黑錢　涉款2,700多萬元

社會 16:50 2021/07/28

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警方財富情報及調查科召開記者會，交代案情。（曾秋文攝）

警方搗破一個招攬外傭借出銀行戶口的洗黑錢集團，29人被捕，包括24名外傭、5名集團主腦及骨幹成員，涉及逾2,700萬元犯罪得益。

據悉犯罪集團於2020年7月至今年5月，向外傭提供1,000元至數千元報酬，誘使她們於本地銀行開戶，並指使外傭將銀行戶口提款卡和密碼，交給集團成員，結果他們利用逾35個傀儡戶口洗黑錢。

涉及款項當中，約1,300萬元來自逾20宗網上情緣和2宗電郵騙案的騙款。警方於案件檢獲現金33萬元、100張銀行卡，凍結涉事戶口存款超過150萬元。

被捕29人當中，包括2名集團主腦，均屬尼日利亞籍，以及3名骨幹成員；還有24名提供銀行戶口的外傭。

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責任編輯：吳卓峰

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