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【聲夢傳奇】音樂會門票半小時售罄宣布加場　 姚焯飛鍾柔美親自撲飛

娛樂 14:37 2021/07/28

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《聲夢傳奇》音樂會8月舉行三場。

《聲夢傳奇》15位學員將於8月14及15日一連兩天在麥花臣場館舉行演唱會《聲‧夢飛行 FIRST LIVE ON STAGE》，演唱會門票今早（7月28日）網上公開發售，半小時內便沽清，現TVB宣布加開一場。

據知有聲夢粉絲早上9時許已入定Server，才能成功登入，而大部分於9點45分後才登入伺服器的粉絲，因網站繁忙以致買票困難重重。

經過一輪激烈「搶飛潮」，兩場演唱會所有門票於半小時內全數沽清。有感反應熱烈，演唱會主辦單位星夢娛樂集團有限公司即日宣布加開8月13日一場作為頭場，門票將於明早（7月29日）10時起於 Cityline網上公開發售。

音樂會除了有殺入決賽的5強學員外，另外10位學員文凱婷、林君蓮、詹天文、潘靜文、林沚羿、黃奕斌、林智樂、張馳豪、孫漢霖及蔡愷穎亦會連同多位聲夢導師亮相獻唱，齊齊在舞台上展翅高飛。

對於演唱會銷情熱烈，年紀輕輕便踏上舞台追夢的Chantel及Yumi喜出望外，二人除了感激一班粉絲的支持及付出外，並透露也有努力為親戚朋友「撲飛」，稱：「好多親戚朋友都想到演唱會支持我哋，因為唱會門票數量有限，所以都盡力爭取，我們都好擔心買不到票。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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