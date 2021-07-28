【TOPick 好物試用報告】《the pulse讓孩子玩》大型市集(一大一小)親子入場券(價值$140)(60份)

小朋友話事的大型暑期市集《the pulse讓孩子玩》設立五大區域集教育、體驗與遊戲於一身

《the pulse讓孩子玩》暑期市集是由4至15歲孩子們主導的有趣市集

佔地40,000呎，劃分市集、工作坊、遊戲區（室內及草地）、草地野餐區與Show Time區五大區域。

各式各樣的禮物大放送，讓孩子在暑假完結前大玩一餐。

【活動詳情】

活動名稱：《the pulse讓孩子玩》大型市集

活動日期：2021年7月24／25／31日／8月1／7／8日

活動地址：淺水灣海灘道28號the pulse 商場3樓

活動試玩：憑券入場，每對親子可獲8個Token試玩攤位

試用專員（家長）必須攜同一名4-15歲小童參玩是次試玩活動

如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

【TOPick 好物試用專員試玩報告】

試用專員：Winnie Chan

今年the pulse Endless Summer為大家籌備全港最大暑期市集嘉年華《讓孩子玩》。40,000呎活動場地集結市集、工作坊、遊戲及野餐四大區，最矚目莫過於全港首個小朋友Start Up市集、全港獨有無邊際海景草地野餐區以及近30個新奇遊戲及工作坊！小朋友玩到唔捨得走，好多親子遊戲工作坊，又有小型嘅賣物會。

大人小朋友都啱玩

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試用專員：Anna Poon

大型市集很適合一家大小在暑假的親子活動。有多項stem 活動，最特別是鬼口水製作，由調色添香味加閃粉再攪拌都有導師陪伴製作，小朋友過程相當投入。另一活動推介就是環保袋設計，小朋友可以印出或畫自己喜歡的圖案，製作獨一無二的環保袋。市集還有不用遊戲劵的項目，包括跳彈床，波波池，不倒翁，積木等。小朋友可以無限地盡情地玩，是暑假放電的最佳活動。最後，不忘repulse bay 一個醉人美麗的景色，在天台可以坐在長椅上慢慢欣賞，真的很寫意。

試用專員：Ellen Cheung

星期日一家四口到The Pulse大型市集玩，由3點玩到7點。小朋友在工作坊付款玩了貼紙畫，職員很有心機和耐性。之後的巨型積木場最吸引小朋友，小朋友在這玩了一個小時, 和其他小朋友砌大型城堡。兩位小朋友樂而忘返，還要求下星期再來。

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試用專員：Wendy Liu

來到zoneC cool啦啦遊戲區 ，小朋友一見到大型波波池 立刻跳落去玩，超興奮！把池內的水泡穿入身體，做出搞笑表情。跟住去到尖叫雞挑釁，小朋友係上面不停跳，啲雞🐥就不停叫🙊🙉 ，非常得意。再向前行就會到巨型積木場 、 鯊魚仔滑梯 、 不倒翁分身局 🌵、平衡力過三關 、LIFEMART扭蛋局 🐣、古典即影即有攝影服務體驗！真係好多野玩！再上rooftop 玩遊戲攤位，又有得玩，又有禮物🎁攞，小朋友真的是樂而忘返！

試用專員：Angel Kwok

小朋友玩得好開心，一入場，便有小朋友主動叫賣佢地嘅物品‼️沒錯，是小朋友sell小朋友，好爆趣！行入一點，就有不同的工作坊可參加，佢地見到有得學整鬼口水，興奮到呢～之後再行入啲，就係免費區，有波波池，充氣城堡，滿地尖叫雞同不倒翁之類玩，佢地剩係哩度已停留不少時間。再行入去，就有用入場送的遊戲劵玩遊戲，我個人認為，最易玩中禮物劵的是拋圈圈（貼士‼️）

試用專員：Ka Chong

星期六去咗《the pulse讓孩子玩》大型市集，一開始是市集形式，都有小部分的攤位有小朋友賣野，做到大會想做的小朋友間的溝通，我的小朋友亦好開心地幫位哥哥買咗玩具。之後是遊樂場，有波波池，吹氣滑梯等等，首先沒有位置放鞋，所以好多人都著鞋入去玩，也沒有年齡或人數限制，造成了很多不必要的危險性。

天台有攤位遊戲，值得一提的是有個撐船的遊戲，小朋友玩得好開心，真正體會到Row Row Row the boat呀！而野餐位置大家都因為之後下雨的關係而沒有停留太久。