【死因研訊】參賽者越野山賽失蹤喪命　參賽者指曾看見死者似有輕微中暑跡象

▲ 一名於涉案越野山賽走錯路的參加者陳家傑。（經濟日報資料圖片）

32歲男文員參加越野山賽期間失去聯絡，其後被發現陳屍於九肚山山坡，死因研訊今（28日）續。其中1名走錯路的參加者供稱，他走上樓梯時曾看見死者，死者面青口唇白，似乎有輕微中暑跡象。另外，主辦賽事的勁亞運動有限公司為本案有利害關係人士，但未有派代表出席聆訊。

死者為郭遠雄（32歲），於2019年9月8日參加「Cam2 Sport 23.1 越野山賽 Kill標王」期間失蹤，其屍體2天後在九肚山山坡被發現。

其中一名曾走錯路的參加者陳家傑今續供稱，他走錯路上樓梯時曾遇見死者，死者叉著腰慢步走上梯級，面上有水珠、面青唇白，似乎有輕微中暑跡象。陳之後自行返回主賽路，並曾告知女職員與其他參賽者在桂地新村附近分岔路走錯路，他自己最終完成賽事。

陳指返家後才透過網上消息得知死者失蹤，之後兩天天從沒有主辦單位人員聯絡過他。陳指過往曾參與其他山賽，大會會將印有活動名稱的色帶綁在路邊，但涉案主辦單位所綁的色帶則只有橙色作辨認。

民安隊長官陳加昌供稱，他於2019年9月8日下午6時開始搜救，直至9月10日凌晨在九肚山某斜坡草叢找到死者，死者當時面朝天，已沒有呼吸及脈搏。陳指現場明顯非行山路徑，雜草叢生。

救護員朱建雄供稱，於9月10日凌晨收到消防通知已找到死者，而他到達現場時，死者已有屍斑及瞳孔放大，現場證實死亡。

法庭重召昨天作供的時任賽事協辦員譚圳烽作供，譚稱於桂地新村檢查站的6個職員均沒有通知他有參加者走錯路，對方若知道理應通知賽事總監。被問到若參加者迷路，職員是否要通知主辦單位。譚確認，並承認曾聽過在桂地新村以外的地方有其他人走錯路，但主辦單位已即時找來最近的職員到場尋回他們。

譚又承認，工作人員沒有走過賽路以外的地方，以及移除非主辦單位所綁的色帶。譚亦同意當日綁帶的做法，會令跑步中的參賽者難以分辨，他認為於色帶容易被拆走的位置增設工作人員是可行方法。

死因裁判官提及，案發時譚任職的公司，即主辦賽事的勁亞運動有限公司（Power Asia Limited）是本案有利害關係人士，譚表示不知道，並指警方一直只聯絡他一人。庭上所見該公司亦無派代表列席聆訊，死因研訊主任庭外確認，法庭曾通知勁亞，但對方沒有派人出庭。

聆訊今午續。

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記者：林欣樂