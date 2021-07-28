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【塱原濕地】新建濕地工程完成逾半　首次引黑翅長腳鷸棲息繁殖

社會 15:24 2021/07/28

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在今年4月起，已有12種雀鳥在塱原濕地繁殖，另外全年亦有300多種雀鳥會此覓食。（陳梓蔚攝）

政府正發展古洞北和粉嶺北，為補償因開發新發展區而造成的濕地損失，政府正發展塱原自然生態公園，當中除修復原有濕地外，亦會新增8公頃濕地。土木工程拓展署今日（28日）表示，現時8公頃新增濕地已有5公頃完成建設，今年4月至6月更首次有黑翅長腳鷸在濕地繁殖，證明該地生境已適合鳥類棲息。

塱原濕地向來有極高生態價值，漁農自然護理署高級自然公園主任陳倩慧就指出，塱原濕地除是香港現時最大的連片淡水濕地，當地有記錄的鳥類就高達300多種，佔全港500多種鳥類的一半有多。

近年政府銳意發展古洞北及粉嶺北地帶，為補償對周邊生態的影響，政府決定將塱原濕地發展成塱原自然生態公園，並新增8公頃的濕地面積，其中5公頃濕地已完成建設，餘下工程料於2023年完成。

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土木工程拓展署總工程師曹偉雄指，塱原濕地在未發展前，部分地方雜草橫生，農地荒廢。他表示，土木工程拓展署的工作包括建造稻米田供極度瀕危的禾花雀覓食、修復及建造水滋（水中的無脊椎生物）田和復修淺水池予候鳥棲身和繁殖等。

有關工程自2019年年底展開，署方指出在今年4月至6月期間，共記錄到12種雀鳥在塱原繁殖，其中包括首次在塱原繁殖的黑翅長腳鷸。

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記者：陳梓蔚

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