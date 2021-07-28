  • 32°C
香港時間 : 2021728日 (週三) 16:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【應援招數】軒仔粉絲斥6位數租郵輪造勢　張敬軒長文答謝：留個錢傍身

娛樂 15:31 2021/07/28

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

張敬軒獲粉絲租郵郵造勢祝賀。

早前MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）生日，獲「神徒」斥資6位數租郵輪LED寫生日賀詞，而入行20周年的張敬軒，昨日亦獲粉絲以相同招數作祝賀，軒仔在社交平台貼出粉絲的祝賀短片，並寫下長文作感謝。

軒仔在IG發放粉絲的祝賀短片，片中可見泊在郵輪碼頭的郵輪在船身LED燈播放「HINS CHEUNG HAPPY DEBUT 20TH ANNIVERSARY」，軒仔對此十分感動，於是發表長文道謝，又回顧入行20心路歷程。

張敬軒粉絲租下郵輪為偶像造勢。（取自IG）

【聲夢傳奇】張敬軒錄音室曝光　《聲夢》15位參賽者挑戰一Take錄音考唱功【有片】

長文回顧入行經歷

軒仔寫道：「昨晚深夜，在收工回家的路上看到這段影片，百感交集；重複看着，是久久不能入睡。一帆風雨路三千，今年是我在這個行業當中的第20個年頭，很感恩，卻也有躊躇。」

他指新世代的歌迷應援方式在他這樣年資的歌手來看，是充滿新鮮感卻又遙遠得很。「畢竟當年與我同行的很多朋友今天都投身社會工作、甚至已經為人父母，當年我們各自的激情和熱血都已隨年華漸長，成為內心深處的一種默契。大家見面的方式， 也已經由當年在活動中、在工作的場所、在住所附近... 逐漸變為在演唱會、簽唱會中的一期一會。」 

    點擊圖片放大
    +6
    +5

軒仔又回首事業辛酸：「畢竟我十七八歲投身社會，打過幾份工，也在餐廳、夜總會中表演和工作過，直至隻身一人離家在外工作，深深知道生活的不易和艱難。尤其在這疫情之中，各個行業都受到波及，想大家都留個錢傍身，積榖防饑未雨綢繆。」

他真誠道：「眼前的光影固然璀璨美妙、震撼人心，但我更珍惜是大家在風雨之中對我的信任和同行、每次見面所投向我的支持的目光，甚至乎在IG上我那些無無聊聊的post按下的每一個like。還有，在我深潛的時候所DM我的每個msg...」

早餐界KOL︱張敬軒「遮遮」煲粥煲到爆煲　軒仔無奈：甚麼煲也別來我們家

軒仔入行20年。

軒仔指20年的青春和經歷，粉絲的愛是他一口良藥，也是最美的風景。他對一切心意無言感激，終身銘記，並誠心道：「大家不必再破費，當下好好愛，好好過生活；若有故人遠行，則多思多念，各自保平安。逢十歸零，一切 #重頭開始」

同場加映：柳應廷訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】張敬軒評炎明熹姚焯菲歌藝　鍾柔美+文凱婷鬥舞爭入五強
17:43 2021/07/16
【聲夢傳奇】張敬軒評炎明熹姚焯菲歌藝　鍾柔美+文凱婷鬥舞爭入五強
【Live at Alberose】張敬軒無預警IG開騷　邀林家謙+馮允謙逾3千呎豪宅合唱【有片】
18:30 2021/04/12
【Live at Alberose】張敬軒無預警IG開騷　邀林家謙+馮允謙逾3千呎豪宅合唱【有片】
【聲夢傳奇】李克勤正式加盟《中國好聲音》導師 　盧淑儀做跟得夫人陪克勤返內地
16:17 2021/07/25
【聲夢傳奇】李克勤正式加盟《中國好聲音》導師 　盧淑儀做跟得夫人陪克勤返內地

你可能感興趣

【聲夢傳奇】張敬軒評炎明熹姚焯菲歌藝　鍾柔美+文凱婷鬥舞爭入五強
17:43 2021/07/16
【聲夢傳奇】張敬軒評炎明熹姚焯菲歌藝　鍾柔美+文凱婷鬥舞爭入五強
【Live at Alberose】張敬軒無預警IG開騷　邀林家謙+馮允謙逾3千呎豪宅合唱【有片】
18:30 2021/04/12
【Live at Alberose】張敬軒無預警IG開騷　邀林家謙+馮允謙逾3千呎豪宅合唱【有片】
【聲夢傳奇】李克勤正式加盟《中國好聲音》導師 　盧淑儀做跟得夫人陪克勤返內地
16:17 2021/07/25
【聲夢傳奇】李克勤正式加盟《中國好聲音》導師 　盧淑儀做跟得夫人陪克勤返內地
張敬軒 娛樂人物職業 盧瀚霆 Mirror 歌手 演唱會 郵輪 郵輪碼頭

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】