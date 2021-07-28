【應援招數】軒仔粉絲斥6位數租郵輪造勢　張敬軒長文答謝：留個錢傍身

▲ 張敬軒獲粉絲租郵郵造勢祝賀。

早前MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）生日，獲「神徒」斥資6位數租郵輪LED寫生日賀詞，而入行20周年的張敬軒，昨日亦獲粉絲以相同招數作祝賀，軒仔在社交平台貼出粉絲的祝賀短片，並寫下長文作感謝。

軒仔在IG發放粉絲的祝賀短片，片中可見泊在郵輪碼頭的郵輪在船身LED燈播放「HINS CHEUNG HAPPY DEBUT 20TH ANNIVERSARY」，軒仔對此十分感動，於是發表長文道謝，又回顧入行20心路歷程。

▲ 張敬軒粉絲租下郵輪為偶像造勢。（取自IG）

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長文回顧入行經歷

軒仔寫道：「昨晚深夜，在收工回家的路上看到這段影片，百感交集；重複看着，是久久不能入睡。一帆風雨路三千，今年是我在這個行業當中的第20個年頭，很感恩，卻也有躊躇。」

他指新世代的歌迷應援方式在他這樣年資的歌手來看，是充滿新鮮感卻又遙遠得很。「畢竟當年與我同行的很多朋友今天都投身社會工作、甚至已經為人父母，當年我們各自的激情和熱血都已隨年華漸長，成為內心深處的一種默契。大家見面的方式， 也已經由當年在活動中、在工作的場所、在住所附近... 逐漸變為在演唱會、簽唱會中的一期一會。」

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軒仔又回首事業辛酸：「畢竟我十七八歲投身社會，打過幾份工，也在餐廳、夜總會中表演和工作過，直至隻身一人離家在外工作，深深知道生活的不易和艱難。尤其在這疫情之中，各個行業都受到波及，想大家都留個錢傍身，積榖防饑未雨綢繆。」

他真誠道：「眼前的光影固然璀璨美妙、震撼人心，但我更珍惜是大家在風雨之中對我的信任和同行、每次見面所投向我的支持的目光，甚至乎在IG上我那些無無聊聊的post按下的每一個like。還有，在我深潛的時候所DM我的每個msg...」

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▲ 軒仔入行20年。

軒仔指20年的青春和經歷，粉絲的愛是他一口良藥，也是最美的風景。他對一切心意無言感激，終身銘記，並誠心道：「大家不必再破費，當下好好愛，好好過生活；若有故人遠行，則多思多念，各自保平安。逢十歸零，一切 #重頭開始」

同場加映：柳應廷訪問