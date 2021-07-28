【韓國辛奇】韓國泡菜易名辛奇含益生菌有益腸道　營養師黃凱詩提醒Kimchi一種吃法效用大減

▲ 韓國泡菜易名辛奇，Kimch含益生菌有益腸道，但營養師黃凱詩提醒，一種吃法會令辛奇效用大減。

原來，上周四是中國二十四節氣中的大暑，怪不知紅日高掛，才離家只是五分鐘，已經汗流浹背。

積奇說︰「天氣太熱，胃口較差，夏天真是一個瘦身的好時間。」

我同意︰「沒錯。夏天經常沒胃口進食，所以，泰國人就喜歡吃些辛辣食物，有助刺激胃口；有時候冰凍或酸溜溜的東西，亦可刺激食慾。近幾星期，我經常吃韓國冷麵，伴以泡菜、青瓜和蘋果，頓覺暑氣全消。」

積奇大喜︰「這真是個不錯的提議，我也喜歡吃泡菜。」

我問︰「你有否聽聞過泡菜已改名換姓，現在中文名叫『辛奇』，以後要改口了。」

積奇笑說︰「當日由漢城換成首爾，如今就把泡菜變辛奇。」

我說︰「無論甚麼名字也好，間中吃點泡菜，對健康也有裨益，有很多戰友不愛吃乳酪，我就鼓勵他們透過吃泡菜攝取益生菌，但唯一要注意的是，不宜將泡菜加熱，否則益生菌的效用大減，所以，平日我愛做泡菜海鮮豆腐湯鍋時，泡菜也是熄火後才加入的。」

Bonnie剛來到︰「你們正談論甚麼？」

我說︰「我們談起天時暑熱，胃口差的處理方法。」

她感到奇怪︰「天氣熱胃口會差嗎？我倒沒有這感覺啊！」

我跟積奇對望不語。

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）