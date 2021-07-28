莫文蔚為紀錄片舉行首映　新碟附送食譜教整Tiramisu

▲ 莫文蔚為新碟紀錄片首映。

莫文蔚（Karen）早前製作專輯《The Voyage》及紅館個唱，她亦與團隊炮製了《The Voyage - Visual Album Documentary影像專輯製作紀錄片》，昨晚現身中環大館洗衣場石階，聯同專輯音樂監製的Edward Chan及視覺設計總監 Kenji Wong，與嘉賓一同觀賞紀錄片首播，解構這次影像專輯紀錄片的製作點滴。

28年來，Karen所經歷的音樂旅程讓她走遍世界各地，回到香港這個起點泊岸，Karen有感香港樂迷都等了20年，是時候炮製一張廣東專輯答謝大家的耐心等待，《The Voyage》也因此應運而生。

團隊亦特別製作了《The Voyage - Visual Album Documentary影像專輯製作紀錄片》，將Karen在不同場地的錄音過程拍成MV，加上Karen的獨白，藉著這套紀錄片可以窺探Karen的內心世界。

在昨晚的首映會中，大會首度播出紀錄片外，Karen在席間亦談及揀選舊歌重新灌錄的原因。

她說：「其實今次是好大挑戰，因歌曲已是一個經典，要注入新生命好有挑戰性，但我又好喜歡挑戰，有幾隻歌常想如果可以以第二種風格去演繹就好！譬如《喜劇之王》已是大家心目中經典，《The Way You Make Me Feel》及《戀一世的愛》兩隻歌走唔甩。」

▲ Karen跟製作團隊。

為令歌曲加多一層意義，團隊亦帶Karen到《喜劇之王》的拍攝場景石澳健康院拍攝，並以現場收音錄歌，身為音樂監製的Edward道出製作上的難題，他說：「由於現場收音，錄音時亦會錄到現場的風聲海浪聲，解決技術性問題上好大挑戰；如細心去睇MV，會發現某些畫面會居民哋出現。」

至於負責《The Voyage》專輯企畫及MV構思的Kenji，則指紀錄片中的MV其實都有關連，他說：「視覺上有少少關係，但全部都是from Karen經歷，我們消化完就化成影像，例如石澳健康院取景，便是想重製《喜劇之王》場景。」

Karen亦為大家帶來驚喜首度公開《The Voyage》實體專輯內裡乾坤。《The Voyage》除了是一張專輯，同時亦是一本書，每首歌各佔一章，除了靚相外，更有巧製小心思，例如Karen的自家Tiramisu食譜。

她解釋將食譜放入專輯內的原因，：「今次有首新歌《婦女新知2021》，如果大家記得舊版有教大家整Tiramisu，而我最拿手就是做Tiramisu。我有個舊同學，在英國讀書時問過我拿食譜，當年我手寫了，對方保存了30年，現在用回食譜，放返入專輯裡面。」Karen笑言，今次《The Voyage》有歌聽、有書睇，還可以有食譜跟著下廚呢！