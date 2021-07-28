【爆機自由仁】「死侍」聯乘《翻生侏羅館》導演　閒角自主人生做男一

▲ 《爆機自由仁》

賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）憑《死侍》 (Deadpool)系列令人氣進一步急升，可是他卻表示從影30年，自己最喜歡的作品卻不是此超級英雄電影系列，而是最新作《爆機自由仁》（Free Guy）。

影片講電腦遊戲「自由城市」內的銀行職員阿仁（賴恩雷諾士飾），天天過住刻板重複的生活，突然驚覺自己其實只是電子遊戲內的背景閒角（Non-player Character），於是他誓要不惜一切扭轉命運。

在虛擬人物Molotov Girl（祖迪高瑪飾）的協助下，由閒角「任何仁」變身「爆機自由仁」。而此片有6大賣點：

1.發放正能量

阿仁突然覺醒，決心要為無限loop的生活增添色彩，自行升呢做玩家，劇情發展令人意想不到，又笑料百出。而且故事在笑聲背後有「自己人生自己揀」的正能量信息，鼓勵大家「背景閒角」都有機會扭轉命運。

2.120分鐘官能刺激

《爆機自由仁》以電腦遊戲為背景，近似真實人氣遊戲《要塞英雄》（Fortnite）及《俠盗獵車手》（GTA）的設定，呈現遊戲世界的無限可能，所以情節瘋狂刺激：遊戲玩家無所不能，為儲分升呢可以無惡不作，而阿仁要搞對抗，靠做好人成大贏家。

3.網紅客串演出

電影講述由賴恩飾演的非玩家背景閒角如何打破無限loop的生活重掌命運，反轉電腦遊戲拯救世界，玩轉第一身打機視覺，讓觀眾經歷打機般的視聽娛樂，帶給一眾遊戲迷共鳴感。

此外更邀來幾位國際超人氣打機YouTuber及遊戲直播網紅客串演出，包括：英國的DanTDM（2540萬訂閱量）、愛爾蘭的Jacksepticeye（2730萬訂閱量）、美國的Ninja（2410萬訂閱量）和Pokimane（666萬訂閱量），以及澳洲的Lazerbeam（1040萬訂閱量）。

4.《翻生侏羅館》導演執導

《爆機自由仁》導演桑里維（Shawn Levy）曾拍《翻生侏羅館》（Night at the Museum）系列，可說最拿手拍喜劇。

此外，他近年頻頻為各大電影任監製，更是人氣美劇《怪奇物語》（Stranger Things）的監製，並且每季都親自執導其中幾集。

5.演員組合火花四濺

除主角賴恩雷諾士，其他演員都非常搶鏡：祖迪高瑪（Jodie Comer）、祖紀利（Joe Keery）及泰格韋替替（Taika Waititi），產生極大喜劇化學作用，為《爆機自由仁》豐富了趣味。

憑美劇《嗜血驕娃》（Killing Eve）連奪艾美獎及BAFTA英國電視學院獎最佳女主角的祖迪高瑪擔任女主角，今次以兩個造型現身，一個是現實生活中的IT宅女，另一是遊戲中的超級打女兼夢幻女神，更加會與賴恩上演感情戲碼。

憑《怪奇物語》人氣急升的靚仔祖紀利今次不再飾演風頭躉，反而要演一個比較宅的IT暖男，以耳目一新的形像示人，與泰格韋替替飾演的浮誇老細在戲內正邪大鬥法，今次是泰格在《陽光兔仔兵》演希特拉後再次充滿喜劇感的演出。

6.連環彩蛋驚喜

賴恩雷諾士今次主演兼任監製更瞓身製造驚喜，玩盡「遊戲世界內甚麼都有可能發生」的大前題，更揚言電影充滿彩蛋：「基本上每個角落都有彩蛋，是我們精心挑選置入的有趣玩意，很高興這些小禮物可以遍佈『自由城市』的整個世界。」總之，大量意想不同的彩蛋貫穿電影。