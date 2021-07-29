【最強媽媽】鄭伊娜佗B持續肚痛四處尋醫無果　前亞姐Ena：誕下女兒令我身心強大

▲ 前亞姐鄭伊娜佗B過程驚險，幸而母女平安，而誕下女兒亦令她身心更強大。

前亞姐鄭伊娜（Ena）與唱作歌手潘敬祖（Felix）去年初宣佈懷孕喜訊，但Ena 的佗B之路可謂難關重重、過關斬將，因多次肚子劇痛關係而經常出入醫院檢查。縱使接受超過廿個醫生診治後，依然找不到肚痛原因，令她長期處於擔驚受怕的狀態，幸好最終順利迎接女兒降生。

▲ 前亞姐鄭伊娜與老公潘敬祖於2018年結婚，去年誕下一女「芊豆B」，一家三口十分幸福。(黃建輝攝)

前亞姐鄭伊娜與老公潘敬祖於2018年結婚，去年迎來愛情結晶品「芊豆B」，一家三口十分幸福。不過，Ena 的佗B之路並非一帆風順，多數孕婦懷孕滿3個月就不再孕吐，但Ena 直至懷孕半年，孕吐症狀依舊嚴重，以前喜歡吃的食物，當時一口都吃不下，毫無食欲，感到噁心、想吐，以致體重不升反跌。因此，她十分擔心會影響腹中BB的健康，但幸好，產檢時醫生指胎兒吸收到足夠營養，才令她鬆一口氣。

然而，踏入懷孕4個月，她面臨另一個難關，肚子突然劇痛，由救護車送院治理，但由於懷孕早期照X光會對胎兒健康帶來危害，故入院亦只能進行一些物理檢查。「當時躺也辛苦、站着又難受，最後要緊急入院，後來懷疑是急性盲腸炎，但因為大肚不能開刀，亦不能照X光，因為會對BB有危險。那時候，醫生一直不確認甚麼病症，最初更跟我說可能胎兒不保，嚇得我馬上大哭。」

她形容孕期相當驚險，曾試過三星期內入醫院三次，接受詳細的檢查及觀察，又四處看逾廿個中、西醫求診，卻始終找不到肚痛的原因，緊張萬分。期間外科醫生建議開刀「尋根究底」，但Ena 寧願忍痛也不願冒一絲小產的風險。她笑指自己屬於比較罕有個案，更被老公取笑要被醫院用來實驗。

▲ Ena 的佗B之路一波三折，因多次肚痛關係而經常出入醫院，縱使接受逾廿個醫生診治後，依然找不到原因，令她十分擔憂。(IG圖片)

因疫情緣故，入院時老公不能陪伴在身邊，獨自在病房的她，除了承受着胎兒隨時不保的可能，更聽到其他病床傳來悲慘的哭聲，導致心理壓力極大，每天都以淚洗面。「我聽到醫生說要為孕婦流產的整個過程，令我心痛得也忍不住哭。還有一次，一位媽媽在廁所為我加油打氣，她跟我說，她的胎兒跟我的一樣週數，但前兩日她BB夭折了，可是她卻鼓勵我，非常難受。」

在病房內，她不只見證到人生百態，更真切體會到母愛的偉大。回想起懷孕期，她直言找不到肚痛原因，未嘗不是一件好事。「如果找到原因，有機會是急性盲腸炎，胎兒恐怕不保，更可能母女都有事，連我也會有危險。本來以為只有古代懷孕才會半隻腳踏入鬼門關，但原來現代也是一樣。」

然而，一波未平一波又起，後來離預產期前兩個月，她產檢時發現其子宮頸變短，需要多臥床休息、減少活動，否則就有早產危機。她說：「原本打算拍攝孕照，但醫生指我行走15分鐘以上也不行，由那天起，我開始留在家安胎，直到後期，醫生指胎兒已經穩定，才急忙約拍孕婦照留念。」就連生產前幾天，也因為穿羊水，需要進行緊急剖腹產，可謂有驚無險。

對她來說，孕期是一條崎嶇路，除了種種身體不適，心情更是長期起伏不定，醫生也懷疑她患上產後抑鬱症，於是馬上安排心理學家跟進輔導。而作為另一半的Felix，也有給予鼓勵與支持，伴她度過產前抑鬱。「老公的陪伴很重要，時常跟我聊天，孕期也有很多擔心的情緒，但他盡量都在家工作，不會讓我自己一個孤伶伶在家，給我很大的安全感。」

▲ 正所謂為母則強，從前弱質纖纖的Ena，成為母親後身心變得更強壯，Felix 也感受到老婆的轉變。(黃建輝攝)

▲ 幾經艱辛，兩夫妻才迎來愛情結晶品，故二人對女兒愛鍚有加。(黃建輝攝)

正所謂為母則強，從前弱質纖纖的Ena，成為母親後身心變得更強壯，Felix 也感受到老婆的轉變：「以前無論工作上或家庭關係，我都可以給予她支持，但我無法體驗到她懷孕的不舒服，即使我說一些安慰的話，都只是安撫她當下的情緒。但這個過程，的確令我們夫妻感情變得更好，更加學會體諒、包容對方。現在，她明顯變得成熟，在解決困難時不至於太慌張。」

終於，幾經艱辛，兩人去年底迎來女兒的出世，在疫情環境下，身為新手爸媽的他們選擇不聘用家傭，親力親為照顧女兒，導致均患有嚴重「拇指狹窄性腱鞘炎」，俗稱「媽媽手」。Felix 說：「我們因為有爸爸手和媽媽手都要看醫生，老婆要打針，而我就要做職業治療，現在執筆寫字也會痛。」

一直希望有兩個孩子的兩夫妻，經歷了極度難捱的孕期，Ena依然心有餘悸， 坦言曾一度打消二胎的念頭，因不想再經歷一次痛苦。但是，看著女兒日漸長大，她又改變了想法，期望之後為女兒添弟妹，互相陪伴着長大。

記者：曾嘉善

場地：丸十壽司@朗豪坊