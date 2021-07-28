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【人事變動】黃嗣輝將出任海洋公園行政總裁　9月1起生效

社會 16:20 2021/07/28

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黃嗣輝將出任海洋公園行政總裁。（經濟日報資料圖片）

海洋公園公司董事局今日（28日）宣布委任前娛藝（UA）院線董事總經理黃嗣輝為下任行政總裁，將於今年9月1日生效。海洋公園現時由旅遊事務專員黃智祖，從政府借調至公園出任行政總裁。公園表示，黃嗣輝將於下月16日開始，以候任行政總裁身份履新，開始與黃智祖進行交接工作。

公園表示，黃嗣輝是個具客戶及市場觸覺和創新精神的商業領袖，專長於業務重整、市場策劃和數碼商務方面，亦有横跨娛樂、電訊、資訊科技、媒體及飲食多個行業的企業管理經驗，最近期為立基國際集團有限公司的集團營運總監，專責管理大中華地區業務。 海洋公園公司主席劉鳴煒表示，非常歡迎黃嗣輝加入公園管理團隊，認為黃深諳市場之道，擁有從產品開發至業務重整的豐富商業經驗，是擔任公園行政總裁的理想人選，團隊將一起推動公園的新發展策略，帶領海洋公園轉型，亦感謝黃智祖於過渡時期為公園服務。

黃嗣輝畢業於多倫多大學三一學院，並曾前赴歐洲工商管理學院（INSEAD）以及哈佛商學院 （Harvard Business School）深造，亦是英國特許市務學會資深會員及香港市務學會主席，曾獲 2009年度「HKMA/TVB 傑出市場策劃 獎」之優秀市場策劃專才獎。

翻查資料，黃嗣輝曾任娛藝（UA）院線董事總經理，2017年時亦為香港戲院商會理事。

黃嗣輝將出任海洋公園行政總裁。（海洋公園提供）

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責任編輯：黃悅晴

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