【食用安全】法國進口鴨肝或含玻璃碎片 食安令回收
社會 16:35 2021/07/28
食物安全中心今日（28日）呼籲市民不要食用一款法國進口的鴨肝，指產品可能含有玻璃碎片。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。
產品資料：
- 產品名稱：Rougie Individual Terrine
- 品牌：Rougie
- 來源地：法國
- 包裝：40克x12
- 批次編號：201014.103364
- 進口商：奇達思優質食品
- 此日期前最佳：2022年10月14日
食安中心發言人說，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品在法國被投訴含有玻璃碎片，正進行回收。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進。
初步調查發現上述進口商曾進口部分受影響產品，現已按中心指示將受影響產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2612 2066。
緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：吳卓峰