【食用安全】法國進口鴨肝或含玻璃碎片　食安令回收

▲ 食安中心指示回收一款鵝肝產品。（網上截圖）

食物安全中心今日（28日）呼籲市民不要食用一款法國進口的鴨肝，指產品可能含有玻璃碎片。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



產品資料：

產品名稱：Rougie Individual Terrine

品牌：Rougie

來源地：法國

包裝：40克x12

批次編號：201014.103364

進口商：奇達思優質食品

此日期前最佳：2022年10月14日

食安中心發言人說，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品在法國被投訴含有玻璃碎片，正進行回收。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進。



初步調查發現上述進口商曾進口部分受影響產品，現已按中心指示將受影響產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2612 2066。

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責任編輯：吳卓峰