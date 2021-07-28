【港區國安法】前《蘋果》高層涉串謀勾結外國勢力　馮偉光林文宗撤回保釋覆核申請

▲ 已停刊的《蘋果日報》4名前高層被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。（經濟日報資料圖片）

已停刊的《蘋果日報》4名前高層被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，4人還至9月30日再訊。其中前執行總編輯林文宗及筆名「盧峯」的前主筆馮偉光原定今（28日）於西九龍裁判法院申請保釋覆核，惟上庭後其代表律師表示撤回申請，林保留8天再申請覆核的權利，押至8月4日再訊，馮則放棄每8天覆核權。

4名被告為已停刊的《蘋果日報》前高層，包括筆名「李平」的前主筆楊清奇（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、筆名「盧峯」的前主筆馮偉光（57歲）及前執行總編輯林文宗（51歲）。

4人同被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，違反《港區國安法》第29（4條）及《刑事罪行條例》159A及159C條。

控罪指4名被告於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司及《蘋果日報》互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

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記者：林欣樂