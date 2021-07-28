【外展接種】約360名員工及代理人接種疫苗　聶德權今到場打氣

▲ 聶德權（左一）與AXA安盛集團高層和員工自拍留念。（新聞處圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（28日）到訪AXA安盛，與AXA安盛行政總裁尹玄慧一起視察員工及代理人，透過政府外展服務接種新冠疫苗的情況。外展隊預計將分兩天、為約360人接種科興或復必泰疫苗。



聶德權說，歡迎企業與政府攜手推動「全城起動 快打疫苗」運動，鼓勵員工響應疫苗接種計劃，保障員工與其同事及客戶的健康。我呼籲已接種新冠疫苗的朋友推己及人，鼓勵家人和朋友接種，一起為香港建立免疫屏障。



新冠疫苗接種計劃已開放更多名額供市民預約，而70歲或以上的長者明日（29日）起，亦可到24間社區疫苗接種中心領取「即日籌」接種疫苗。聶德權呼籲市民盡快接種。

聶德權稱，近月全球流行的變異病毒株傳播能力非常強，雖然主要在輸入個案發現，但一旦入侵社區造成廣泛傳播，抵抗力弱、疫苗接種率低的長者人口必定首當其衝。70歲或以上長者可親自取籌，亦可委託家人或照顧者在出示香港身份證明文件副本後代領。由於天天均會派籌，長者無須過早到場輪候。



自公務員事務局推出外展疫苗接種計劃以來，各界反應踴躍，局方已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構、建造業界、公共事業機構、物管企業、大學、主題公園和地區團體提供了外展疫苗接種服務。



聶德權感謝今日提供外展接種服務的天暉路體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。

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責任編輯：吳卓峰