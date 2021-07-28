【海外留學】QS最佳留學城市香港排名下跌列15位　4項指標排名大跌惟留學生評價上升

▲ 香港於QS全球最佳留學城市中排第15位。（經濟日報資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）今日（28日）公布最新的世界最佳留學城市排名，香港全球排第15位，比上屆排名下跌，在亞洲排名維持第3位，僅次於並列亞洲第一的東京及首爾。香港在4項指標得分排名均下跌，但學生評價香港學習經歷的滿意度排名則有上升。

2022年QS世界最佳留學城市排名榜比較了全球115個留學城市，按6項指標評分，包括大學排名、僱主招聘活躍度、生活成本、城市嚮往度、學生組成多元性，以及以問卷收集逾9.5萬名國際學生的留學經歷評價。其中英國倫敦蟬聯榜首，連續3年成為全球最佳留學城市；德國慕尼黑排名上升兩位，位列第二；南韓首爾及日本東京則並列第三，其中首爾排名由第10位躍升至第3位，兩個城市同時並列亞洲第一。首十最佳留學城市排名中，美國波士頓是唯一新上榜的城市，由上屆的第12位，上升至今屆的第9位。

香港排名則有下跌，位列15。QS表示，目前未有足夠數據去評論《港區國安法》在港實行帶來的影響，但香港在留學生經歷評價部分的分數有改善，排名由上屆的33位上升至今年的26位，代表在港留學生滿意他們的留學經驗。另外，QS提到，本港部分大學在世界排名中有所下跌，在問卷中邀請世界各地學者及僱員提名出產有質素的研究的大學時，沒有要求他們指明原因，QS因此不能清楚客觀地指出任何香港近期事件、《港區國安法》實施或新冠肺炎疫情有影響本港大學的整體表現。

QS又指出，香港今年在4項指標中排名均有下跌，其中大學排名微跌1位排世界第9、學生的可負擔能力（即生活成本、學費）跌9名列48位、城市嚮往度由18位下跌至24位、及僱主招聘活躍度大跌10名列20位。

QS表示，倫敦有全球頂尖的大學雲集，亦從國際留學生得到極高評價，總分100內得98.4分，畢業生亦有不同就業機會，亦聚集多國留學生，因此持續排名高企。但QS亦指出，持續增加的新冠肺炎個案及英國脫歐可能會影響倫敦的領先地位。

內地共有5個城市上榜，其中北京由排名第32躍升至25位，其餘上榜城市還有列37位的上海、95位的南京、102位的武漢及排110位、新上榜的廣州。QS分析，北京在大學質素排名全球第四，得89.5分，市內有世界知名的北京大學及清華大學，在僱主招聘活躍度部分得分高，在生活成本則排名全球40。

QS每年均就全球留學城市作排名，由於新冠肺炎關係，去年沒有公布相關排名。

排名 城市 國家或地區 1 倫敦 英國 2 慕尼黑 德國 3 首爾 南韓 3 東京 日本 5 柏林 德國 6 墨爾本 澳洲 7 蘇黎世 瑞士 8 悉尼 澳洲 9 巴黎 法國 9 蒙特利爾 加拿大 9 波士頓 美國 15 香港 香港

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記者：黃悅晴