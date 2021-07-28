【親子Staycation】九龍東皇冠假日酒店「和風夏日」住宿套餐　一家3口包日式主題客房+自助早餐+下午茶+購物禮遇$2000起

▲ 九龍東皇冠假日酒店推出「和風夏日」住宿套餐，大家可在香港感受到日本旅行樂趣。（圖片由酒店提供）

暑假到，今年留在香港一樣找到樂趣！位於港鐵將軍澳站上蓋的香港九龍東皇冠假日酒店，推出了適合一家大細的「和風夏日」及「童樂滿FUN」住宿套餐，當中「和風夏日」套餐可以入住日式主題客房及品嚐抹茶下午茶，猶如到日本旅行！

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「和風夏日」住宿套餐 每房每晚$1,450起(星期一至四)／每房每晚$1,650起(星期五)

「和風夏日」住宿套餐由即日起至2021年9月30日供應，套餐包括入住高級客房一晚、雙人自助早餐(價值$567.6)、雙人幽香抹茶下午茶(價值$316.8)，Home.焙小日子(將軍澳店)雙人自助烘焙體驗，優惠價$200升級至日式主題客房包括免費使用浴衣、贈送日式迎賓飲品(房內)、日式御守香包。

「和風夏日」住宿套餐本來是雙人套餐，如果想加一位小朋友，可以優惠價$350享有一位3至12歲小童包括自助早餐及加床服務。換言之，升級至日式主題客房後，一家3口最便宜只需$2000，平均每人$667便可Staycation。

此外，套餐亦送贈Eurobeauté體驗裝、O2注氧透亮面膜及OASIS beauty 75分鐘面部護理療程(價值$5,906)及1小時單車體驗。

著數優惠

大家還可享有不同的購物優惠，包括Sense of Touch Spa $400折扣，適用於身體按摩療程(原價$1,080起/60分鐘)。而The Point by SHKP會員於將軍澳中心消費滿$100並出示香港九龍東皇冠假日酒店房卡，可換領$50美容贈券一張及$50時尚服飾、運動服飾及體育用品贈券一張。

首300間客房預訂，於辦理入住手續時派發換領信，The Point會員於將軍澳中心消費滿$1,000，可換領長崎福袋乙份(價值$215)。大家還可到毗鄰的將軍澳中心呈獻「說走就走的長崎旅遊」，「長崎」人氣打卡景點：「蜜瓜造型公車站」、「豪斯登堡風車」、「向日葵花海」、「尾曲貓電車」，感受出國旅行的快樂。

地址：香港將軍澳唐德街3號(港鐵將軍澳站C出口)香港九龍東皇冠假日酒店

查詢及預訂：3983 0300

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責任編輯：王芷瑩