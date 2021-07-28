【東京奧運】擊敗職業車手奪公路單車金牌　奧地利數學博士取勝之道︰敢於與眾不同

▲ 奧地利代表Anna Kiesenhofer擊敗職業車手，在東京奧運女子公路單車賽奪得金牌。

東京奧運進行得如火如荼，運動員奮力為代表的國家或地區爭取獎牌。其中奧地利單車代表Anna Kiesenhofer周日（25日）在女子公路單車賽奪得金牌，為奧地利贏得125年來首面奧運單車賽獎牌。數學博士Kiesenhofer是一名學霸，她擊敗一眾職業車手爆冷勝出，令原本寂寂無名的她一夜間成為輿論焦點。

數學家爆冷奪金

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，30歲的Anna Kiesenhofer在女子公路單車賽，以3小時52分45秒完成137公里賽道，比銀牌得主、荷蘭老將Annemiek van Vleuten快75秒。Kiesenhofer不是全職運動員，卻沒被世界級運動員嚇倒，憑著冷靜機智奪金。她接受傳媒訪問時，直指有取勝的想法︰

如果我在起跑線上，這意味著我準備好了，我想贏！

▲ Anna Kiesenhofer為奧地利贏得125年來首面奧運單車賽獎牌。（「Olympic Team Austria」fb圖片）

結果Kiesenhofer在賽道最後40公里突圍而出，當她意識到自己贏得金牌時舉起雙臂，然後走向她的團隊，難以置信地流下了喜悅的眼淚。她坦言，「太不可思議了！我簡直不敢相信，甚至越過界線我都不敢相信。」

獲劍橋大學碩士學位

Kiesenhofer原是一名數學家，擁有高學歷，先後獲英國劍橋大學數學碩士學位，以及西班牙巴塞隆拿的加泰隆尼亞理工大學（Polytechnic University of Catalonia）應用數學博士學位，現時於瑞士的洛桑聯邦理工學院（École Polytechnique Fédérale de Lausanne，簡稱EPFL）擔任數學博士後研究員。Kiesenhofer指出︰

作為數學家，我習慣自己解決問題，這就是我騎單車的方式。

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她在奧運取得驕人成績，擊敗傳統的職業單車運動員，令不少人感到驚訝。她從過去的數學訓練，學會自行規劃訓練、營養攝取甚至比賽策略，包括計算何時完成多少公里。許多職業車手身邊都有一個強大的團隊，包括教練、營養師、軍師等，但她習慣一個人處理這些工作。

以自身經歷勉勵別人

這位數學家透露，她的取勝之道正是「敢於與眾不同」，她有不同的方法，這意味著她是不可預測的，正如沒有人預料她會贏得金牌一樣。她希望自己的經歷可以激勵其他人，「不要放棄，堅持做適合你性格的事情」。

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在大學工作的Kiesenhofer從同事口中得知，有學生一直跟進她的單車賽事，當他們知道她參加奧運時更祝她好運。雖然她現在成為奧運金牌得者，受到不少關注，但她希望遠離鎂光燈，繼續過現在的生活。她又感謝家人的支持，迫不及待想回到奧地利見家人︰

他們不在乎我頸上掛著甚麼，他們喜歡的是我，而不是奧運金牌得主。

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責任編輯：王明芳