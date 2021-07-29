【KO三高一秘】人到中年糖尿高血壓膽固醇便秘齊來　營養師教吃低升糖番薯擊退三高一秘

▲ 一個番薯，可解決三高一秘的問題，幫助降低壞膽固醇、有助預防血管栓塞、有降血壓作用、預防便秘。

黃太在女兒Helen陪同下來見我作首次飲食諮詢，她身形不算肥胖，主要是處理三高問題。問及她平日三餐的飲食習慣，一如所料，與其他糖尿病患者一樣，她對澱粉類食物存有「戒心」；早餐她會吃一小碗麥片或一片多士，晚餐則只吃餸菜，是「無飯太太」，我問她︰「你吃的那麼少，不覺得肚餓乏力嗎？」

她回應︰「不！我並不覺餓。」

Helen搶著說︰「但妹妹說你下午經常找餅乾、蛋卷吃！」

黃太以笑遮醜說︰「一兩片而已。」

Helen再對我說︰「我看她只是怕血糖高，所以正餐不敢吃得多，她下個月就要覆診見醫生檢查糖尿。她聲稱自己吃的比之前清淡，但上次驗血報告上的血糖、膽固醇及血壓也並沒改善。」

▲ 白飯、白粥、白方包、饅頭等都是高升糖食物，糖尿病人要特別留意。（iStock圖片）

「明白。」我問黃太︰「排便方面如何？有否便秘情況？」

她答︰「大概隔天一次排便。」我又問︰「那排便時有困難嗎？大便屬軟身呈香蕉型，還是硬身且粒粒狀的？」

她想了想，答︰「有時會是粒粒狀的。」

我提議她早餐可吃番薯。「番薯？」黃太衝口而出說︰「但我患有糖尿。」

我笑說︰「這個我當然知道，番薯應可以解決你所有問題。」

黃太一臉疑惑，我解釋︰「首先，番薯雖含碳水化合物，但它升糖指數低，消化時間相對較長，避免血糖急促上升，相比白飯、白粥、白方包、饅頭等高升糖食物，有助穩定血糖。」

黃太問︰「但不怕番薯甜嗎？」番薯的甜味來自本身的澱粉質，而非額外添加的糖分，一個150克中型番薯，大概等同半碗飯所含的醣份。

黃太回應︰「早上吃番薯，似乎會太飽。」我笑說︰「番薯令人感覺飽肚、滿足，自然可減低吃零食的慾望；餅乾、蛋卷的分量看似輕盈，但脂肪含量高，且會令膽固醇上升！」

▲ 白飯、白粥、白方包、饅頭等都是高升糖食物，糖尿病人要特別留意。（Elenor攝）

Helen也認同說︰「番薯不含脂肪，若你下午覺肚餓的話，可在家蒸番薯吃呢！」

番薯本身亦含水溶性纖維，幫助降低壞膽固醇；當中的抗氧化營養素，亦可減低膽固醇氧化並沉積血管中，有助預防血管栓塞；同時也含豐富鉀質，媲美香蕉，有降血壓作用，以蒸或烤焗的方式烹煮，可減少鉀質在水煮過程中的流失；建議番薯可連皮進食，非水溶性纖維可幫助腸道蠕動，預防便秘。

黃太笑說︰「我還擔心要戒口無啖好食，其實我也喜歡吃番薯，只是不敢吃而已。」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）