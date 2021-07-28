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【新冠疫苗】再多5名男生打首針復必泰後疑現心肌炎　另有7旬嫗接種科興後因高血壓心臟病死亡

社會 17:39 2021/07/28

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再多2名男生打首針復必泰後疑現心肌炎，另有7旬嫗接種科興後因高血壓心臟病死亡。（經濟日報資料圖片）

本港上月中起擴闊復必泰疫苗接種年齡至12歲或以上，食衞局更新疫苗接種監測提到截至7月25日，衞生署一共接獲5宗涉及18歲以下青少年接種後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，均涉及12歲至15歲的男子，於接種復必泰疫苗後1至2天內出現胸痛，情況穩定。

另外，截至周日(25日)過去一周，曾錄得一宗死亡個案，涉及一名74歲女子曾於離世前14日內接種科興新冠疫苗；署方稱個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，臨床死因為高血壓性心臟病。

截至7月25日晚上8時，本港市民合共接種超過527萬劑新冠疫苗，有約303萬名市民已接種最少一劑疫苗，佔全港12歲或以上人口的44.6%。衞生署共接獲4,539宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.09%，就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括27宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

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責任編輯：陳正怡

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