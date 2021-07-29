【罕見病】印度男患嚴重渴睡症23年　一年睡300天每月只清醒5日

▲ 印度一名男子患嚴重渴睡症，差不多把人生5分4分時間都花在睡眠上。

人生中平均有3分1時間在睡覺，但印度一名男子卻差不多把人生5分4分時間都花在睡眠上，平均每個月只有5天清醒。渴睡症嚴重影響其生活，更令他無法正常生活，常常工作到一半就直接睡著，試過入睡25天才醒來。

據外國媒體《每日星報》報道，來自印度拉賈斯坦邦的42歲男子Pukharam Devi，在19歲時患上嚴重渴睡症（Axis Hypersomnia），試過連續睡5至7日，後來更愈睡愈多，很難被叫醒。

近期受疫情影響，Pukharam Devi的生活只剩下睡眠，症狀愈來愈嚴重，曾經一睡就睡了20至25日，一年約有300日都在睡覺。

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他本身是一名雜貨店老闆，嚴重渴睡症不僅影響社交，更進一步影響他的正常起居生活，要家人協助他進食及洗澡，對其造成極大困擾。

當地居民受訪表示，Pukharam Devi患有的病仿如印度神話中的惡魔之王「Kumbhakarna」，傳說中這個魔王只要一睡，就會6個月也不醒來。

內科醫生Birma Ram Jangid表示，渴睡症是一種慢性神經睡眠障礙， 若頭部曾受傷或有過慢性腫瘤的人士，也可能會出現渴睡情形，患者通過治療而痊癒。

渴睡症成因或與遺傳基因有關

精神專科醫生何浩賢曾受訪表示，渴睡症是非常罕見的精神病症，平均一萬人中有3人患此病。渴睡症主要有以下4個病徵：

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何浩賢表示，忽然手腳無力及入睡是渴睡症最常見的徵狀，而出現幻覺及「被鬼壓」就不是所有患者必定會經歷。

至於渴睡症的成因或與遺傳基因有關，患者腦部缺乏一種可令人睡醒、名為「Hypocretin」的物質。患者會不能控制自己何時入睡，容易出現危險，而一般病發年齡在10多歲及30多歲時。

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責任編輯：羅嘉欣