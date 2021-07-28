【球衣風波】伍家朗對出局感失望不回應球衣事件　冀公眾「先留意運動員表現」

▲ 伍家朗不幸出局。(資料圖片)

捲入球衣風波的香港羽毛球「一哥」伍家朗，今午(28日)在東京奧運男子羽毛球單打小組第二場比賽，以0比2不敵危地馬拉選手哥頓，小組賽出局，未能躋身16強。他在賽後表示失望，在場上發揮欠佳，歸咎自己心態問題，對於牽起球衣事件的人士應否道歉，他未有直接回應，但在大型賽事「希望大家先留意運動員表現」。

伍家朗今次比賽穿上綠白色球衣，胸口上有區旗標誌標誌，但最終以20︰22、13︰20落敗。伍家朗稱，對手發揮超水準，也對自己好失望，認為在場上發揮不好，歸咎自己心態問題居多，形容連平日一半水平也沒有。對於日前出現球衣風波後，他稱有影響心情，這幾天已盡量調整自己心態，盼「定少少」應付比賽，好讓自己專心。他強調感謝全港支持，由得事件過去，暫不處理相關風波。

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責任編輯：蘇文軒、吳卓峰