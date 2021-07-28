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【球衣風波】伍家朗0:2不敵危地馬拉球手無緣晉級 穆家駿就球衣風波語氣過重致歉

政治 17:52 2021/07/28

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伍家朗早前身穿上黑衣黑褲運動服作賽，遭穆家駿在網上批評。（圖片伍家朗ig）

正代表香港出戰奧運的羽毛球代表伍家朗，早前被民建聯成員、通識科教師穆家駿在網上批評身穿黑衣黑褲作賽，引起球衣風波。伍家朗今日再次上場，改穿上新球衣，而穆家駿則在YouTube頻道中，就語氣過重致歉。

伍家朗剛在男單小組賽亮相，改穿印有區旗的綠白色球衣上場，對陣危地馬拉代表哥頓(Kevin Cordon)，但最終以20︰22、13︰20落敗，無緣晉級。

已關閉Facebook專頁的穆家駿，在球賽開始後，立即於YouTube頻道上指，高興看到羽毛球隊「袍甲鮮明，穿着有香港特區的服動服」出戰。

對於事件醞釀數天才回應，穆家駿解釋，是因為無意影響香港羽毛球隊備戰，強調是對於伍家朗當日的球衣，與其他港隊成員有異感到託異，加上港隊站在奧運舞台難得才一時情切，評論時語氣有點過重，就此表示歉意。他又感謝羽毛球總會即時回應及補救，令事件解決，盼港隊能在餘下比賽爭取佳績。

伍家朗在賽後表示失望，在場上發揮欠佳，歸咎自己心態問題，對於牽起球衣事件的人士應否道歉，他未有直接回應，但在大型賽事「希望大家先留意運動員表現」。

民建聯主席李慧琼昨日曾表示，穆家駿須自行承擔個人言論及行為，認為事件已引起軒然大波，應承擔相關責任。

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撰文 : 傅流螢

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