【公海遊復辦】星夢郵輪周五首航　船上設44間隔離病房檢測最快70分鐘出結果【附圖輯】

▲ 星夢郵輪周五首航，水上滑梯樂園除親子設施外如常開放。（林宇翔攝）

本港公海遊最快周五（30日）復辦，星夢遊輪旗下的雲頂夢號同日首航，船上設有44間隔離病房，當中10間可安排初步確診者入住，登船者須隨身攜帶人流密度監測器「Tracey」，惟超過4名限聚人數不再發出聲響警示，改以閃燈代替。星夢郵輪指，因應香港確診個案連日維持低水平，船上設有連串防疫措施，故不擔心啟航後出現疫情爆發，亦有信心可如期在本周五啟航。

星夢遊輪今（28日）舉辦傳媒預覽日，展示醫療室、水上滑梯樂園、卡拉ok室等船上設施。點擊下圖即看船上設施：

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星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞表示，香港確診個案連日維持低水平，船員全部已接種疫苗，顧客方面除身體狀況不許可外，所有顧客已接種疫苗，船上設有防疫和隔離措施，故不擔心啟航後出現疫情爆發，亦有信心可如期在本周五啟航。

另外，她補充房卡區分登船人士已接種疫苗與否，郵輪啟航後不再設有4人限聚令聲響警示，改以每人隨身攜帶人流密度監測器「Tracey」顯示閃燈代替，紅燈代表與人距離少於1.5米，反之顯示綠燈。

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李鳳霞續指，每行次有數名顧客因健康理由沒有接種疫苗，9月15前12歲至15歲人士需要接種最少一劑疫苗，9月15間以後相關人士須接種2劑疫苗，沒有接種疫苗者使用船上設施有限制，不可使用麻雀房、卡拉ok房及水療房。 游泳池設有入場人數限制，同時只可容納原來最高人數的一半。

她強調，一旦進行一次檢測發現疑似確診個案後，會立即通知船上乘客返回房間，然後將船駛回岸邊，其中會繼續會疑似確診者進行2次檢測。船上員工會維持顧客遵守本港防疫限制，她透露郵輪公司投放超過10萬美元在增設防疫設備。

李鳳霞補充，入住三日兩夜基本露台房型、星期三出發每位索價1,188元，8月中前航班包括首航已滿額，每班航次可載1,000名旅客，8月中後還有少量名額，船上有約900名船員，包括來自香港的燈光音響師、護士、皇宮經理及廚師。

船上設普通病房及負壓病房，點擊即看：

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郵輪首席工程師Lars Holm表示，郵輪設置獨立的抽風口和出風口，並分別位於船首及船尾，所有房間亦設有獨立風槽入口，出風口設在房間四周，抽風口則設在廁所，換氣次數最高級別每小時達15次，最基本達每小時10次，確保鮮風進入房間。

排水量15萬噸的雲頂夢號，為配合當局防疫措施，船上駐有1名衞生專員、1位醫生5位護士，並設有鼻腔加咽喉快速測試，每次可同時檢測2人，測試結果須等候70分鐘，其間檢測者可到隔離病房等候結果。

船上設有44間普通病房，當中10間負壓病房，包括1間深切治療病房，若船上出現新冠肺炎確診者會到負壓病房接受隔離，密切接觸者需要到普通病房隔離。另有水上滑梯樂園、繩索場、劇院、酒吧等娛樂設施。

入住的乘客必須在出發前至少14天完成兩劑疫苗接種，並在登船時出示48小時新冠病毒PCR核酸檢測陰性證明，登船前亦要掃描安心出行二維碼。

▲ 星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞。（林宇翔攝）

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記者：陳麗娜