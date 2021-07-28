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【香港小母牛】教內地農戶飼養安格斯牛　梁錦松冀助小農脫貧

政治 18:05 2021/07/28

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香港小母牛安排畜牧技術專家上門指導農戶養牛技術。（香港小母牛供圖）

由前財政司司長梁錦松任主席的香港小母牛，與國家重點龍頭企業簽訂戰略合作協議，一同推動和振興國內偏遠欠發達地區農牧產業，首階段將於河北省隆化縣發展安格斯種母牛繁育產業，提高農戶收入。

根據協議，與小母牛合作的順鑫控股集團旗下公司，將提供優質安格斯母牛予農戶飼養，並根據需要，為農戶提供飼養方案、養殖技術規程等，並會協助農戶將市民打進市場。雙方同意建立長遠合作關係，分階段將振興鄉村農牧業方案從隆化縣，擴展至香港小母牛其他項目地區。

香港小母牛估計，計劃將有17家合作社、逾1000名農戶參加及收回，初步計劃，養殖的安格斯母牛數目約3000頭以上。按目前市價，農戶飼養一頭安格斯牛1年，能盈利約 6,000 元人民幣，有關計劃將來可為落後社區推動種養殖產業發展，進一步提升和穩定農戶的經濟收入。

梁錦松與順鑫控股集團董事長王澤簽約。（香港小母牛供圖）

梁錦松表示，小母牛一直致力通過與企業對接，為受幫扶農村引入更多資源及擴展銷售市場，並透過各式培訓，扶助農戶發揮自身發展能力，他期待，這次合作能進一步幫扶小農生計可持續發展，實現長遠脫貧。

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責任編輯：林曉君

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