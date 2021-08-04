【尖子透視】自小「無書不歡」家中藏書多不勝數　小六女生TOEFL Junior考獲滿分

▲ 小六女生莫語喬（Chloe）自小喜愛閱讀，會從中學習寫作技巧，英文科成績尤其作文特別出色。

「如果我是你，就不會嘗試數家中有多少本書。」小六女生莫語喬（Chloe）從小喜歡閱讀，她更有自己一套的看書方法，就是透過重複閱讀，學習不同作者的寫作手法。這令她不但在校外英文作文比賽取得冠軍，更在小六應考國際認可英語測試TOEFL Junior考獲900分滿分。

▲ Chloe自小喜愛閱讀，更會從中學習不同作者的寫作手法。（鄭樂晴攝）

日花最少一小時閱讀

受到同樣喜愛閱讀的父母影響，Chloe自小「無書不歡」。她笑說，以前每逢考試或默書考得滿分，媽媽便會買一本書給她作為獎勵，因此家中的書多不勝數。在平時上學的日子，Chloe每日會花最少一小時看書，現在放暑假，她更會花長達2、3小時閱讀。而Chloe鍾情於英文小說和科普書籍，

我喜歡很多個作者，會看很多不同作者的書，例如Roald Dahl寫的故事很有趣，有一種令我想繼續看下去感覺。JK Rowling的寫作文筆非常好，有時候很好笑。

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每本書重複閱讀至少三次

在閱讀時，Chloe除了享受當中的故事情節外，她還會留意和分析每個作家的文筆、寫作風格等。她認為每一位作者都有值得自己學習的地方。因此每本書她會重複看最少三次，有時更「多到數不到」。單是哈利波特系列，Chloe指她閱讀了十多次整套書。

至於為何會有此閱讀習慣，Chloe憶述在小二時，曾經看過一本很有趣的書，但當與朋友分享時卻忘記了部分內容，所以將小說再看多一遍。她在閱讀第二次的時候，發現自己原來忽略了其他細節。

因為其實我看第一次，會很期待故事結局，但卻忽略了作者用的修辭手法或文筆，然後我再看一次，就可以再仔細點看，亦會花多點時間，因為要時間消化。

▲ Chloe於校外英文作文比賽取得冠軍。（受訪者提供）

英文作文表現出色

每當學習到新的詞彙或寫作技巧，Chloe都會貼標籤或直接在書籤上寫筆記，再套用至作文上。她就讀保良局香港道教聯合會圓玄小學，班主任形容Chloe作文能力比同齡學生強，構思突出。寫的文章十分有趣，而且吸收知識快，想法亦較成熟。在學校的推薦下，Chloe於大埔三育中學舉辦的小學生中英文現場作文比賽──小六英文組取得冠軍。

被問到有何小說推薦，Chloe指自己正閱讀《Rooftoppers》，故事講述住在天台的人所過的不同生活，認為挺有意思。由於Chloe在英文科的表現比較出色，她笑言要利用暑假多看中文書、做練習惡補中文，為暑假後升中作準備。

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記者：鄭樂晴