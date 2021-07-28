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【違檢疫令】56歲漢擅離酒店違反強檢令　遭判監14日緩刑12個月

社會 18:07 2021/07/28

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案件在九龍城法院判刑。（資料圖片）

一名56歲男子因違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），今日（28日）於九龍城法院被判處監禁14日，緩刑12個月。

該男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在酒店接受強制檢疫21日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2021年1月9日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》，今日於九龍城法院被判處監禁14日，緩刑12個月。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

截至今日，共有165人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高1.5萬元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：吳卓峰

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