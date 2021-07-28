【東京奧運】游水3小時逃離敘利亞烽火　難民隊美女泳手堅持夢想︰永不放棄

▲ 難民代表隊美女泳手Yusra Mardini表示，好自豪代表8000萬名難民出戰奧運。

奧林匹克的精神是互相了解、友誼、團結和公平競爭，上屆里約奧運首次組成難民隊，為全球數以千萬計流離失所的人帶來希望。今屆難民隊再接再厲，29位難民選手出戰12個項目，其中開幕美女旗手Yusra Mardini第二度參加游泳項目，縱然落敗也感到相當自豪。

現年23歲的Yusra Mardini出生於敘利亞，小時候因為敍利亞天氣寒冷，根本不喜歡游泳，但父親堅決要她練習，她才漸漸愛上這項運動，並加入了國家隊，曾代表敘利亞參加2012年的世界游泳錦標賽，立志要成為奧運選手。

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可是敘利亞爆發內戰不但影響Yusra的訓練，連生活也陷入困境。2015年在她17歲之時，她和家人決定沿海路逃亡去歐洲，原本只能載6、7人的小船，卻超載至20多人。

▲ Yusra Mardini的IG追隨者多達29萬人。（IG圖片）

逃亡船隻引擎停頓 游泳抵達希臘

在穿越愛琴海的途中，小船的引擎突然停頓，她與妹妹Sarah及2名懂得游泳的船友，馬上跳入冰冷的海水推動船隻，游足3個多小時始抵達希臘萊斯沃斯島，救了全船人的性命，Yusra形容當時自己險葬身大海。

當時我在海裡推船幾乎溺斃，真的很艱難，但如果我淹沒在海裡真的丟人，我是一名游泳運動員。

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上屆奧運組首支難民隊

輾轉到達德國後，Yusra申請成為難民，安定後很快便重拾對游泳的熱情，並吸引到德國游泳隊Wasserfreunde Spandau 04的注意，讓她在柏林接受穩定的游泳訓練。

2016年國際奧委會宣布組成史上第一隊「難民代表隊」，為那些被迫逃離國家、沒有國家代表隊的運動員提供機會參與奧運比賽。在2016年里約奧運會中，Yusra成為難民代表隊10名選手的其中一員，雖然最終比賽落敗，但她的名字已記錄在奧運史冊中。

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難民繼續追求夢想

今屆東京奧運Yusra捲土重來，更當上難民隊的開幕持旗手。Yusra日前參加女子100米蝶泳取得小組第三名，未能晉身準決賽，但賽後Yusra在IG留言表達謝意，並對自己代表難民隊感到驕傲。

多謝所有支持我的人，收到你們的訊息讓我感到溫暖，並帶給我巨大力量。我很自豪代表全世界8,000萬名難民，我展現出我在苦難過後仍能做喜歡的事，難民們是不會輕易放棄，並會繼續追求夢想。

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責任編輯︰林綺玲