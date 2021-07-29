【打破障礙】3歲發高燒聽力剩兩成影響英文發音　80後女生克服聽障投身IT界：要信自己

▲ Toby 3歲時發高燒，導致雙耳聽力只剩兩成。

「聽力問題對我來說不是障礙」。現職Microsoft香港公共事務部行業專員的陳妙𡖖（Toby），3歲時經歷大病，雙耳不斷發炎，只剩兩成聽力。她笑言曾因聽不到別人打招呼，被誤以為「無禮貌」，也有感聽力影響英文發音，難以分清「r」跟「l」。然而，聽力受損不代表溝通失效，Toby憑讀唇及觀察神色，用心與人交流。

雙耳聽力只剩兩成

Toby憶起自懂性以來聽力已較弱，「經常聽不到低頻的音調及沒有節奏的聲音，站在我身後、數米之外叫我，我便聽不到」。她3歲時發高燒，雙耳不斷發炎，聽力出現衰退。由於那時家境狀況不佳，Toby沒有戴助聽器，「父母覺得你適應到便適應」。雖然有做定期檢查，但因雙耳發炎情況持續不斷，醫生難以動手術。

由於左、右耳聽力只剩兩成，Toby小學上課時，經常聽不到老師講話，因而產生誤會。「初時我不想別人知道我有聽力問題，沒有跟老師說，某次上音樂課時聽不到老師的指令，得到較低的分數」。Toby感到委屈，鼓起勇氣向老師說明自己的狀況，最後分數獲得調整。她醒覺有些事需要勇敢面對及爭取，

收收埋埋沒意思，你不說出來，就是這樣了，別人仍舊那樣對待你，不會改變。

能夠打開心扉主動表達需求，也是一種突破。此後Toby得到老師和同學的幫助，「老師都好好，盡量把我調至前排坐，也經常問我是否聽明白」。從發覺自己有聽力問題開始，Toby自然地學會讀唇，「我習慣望別人的口部，感受對方所說的話」。溝通從來不只運用語言，通過觀察對方神色及肢體動作，也能接收訊息。

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加拿大留學期間接受手術

直至成年後，Toby到加拿大留學，才有機會正式接受治療。「那時我住在姑姐家中，她陪我去看醫生。醫生檢查後叫我立即做手術，說幫到幾多得幾多」。恢復聽力不是容易的事，Toby每邊耳朵都做了兩次手術，先清了膿，再補耳膜。半年後醫生跟她做測試，聽力只恢復5%，開耳骨檢查後，發現耳朵入面的神經線都發炎，屬永久性受損，難以恢復聽力。

得知聽力無法改善，Toby沒有怨天尤人，想方法應付學業。她憶起做小組研習及上台報告時，因英文難以讀唇，出現答非所問的情況；慶幸同學和教授都十分友善，適時作出提醒。由於大學課室較寬敞，Toby很多時候都聽不到老師的教導，唯有把內容用錄音筆錄下來。

那時我經常想像，如果有科技可以即時將老師的語言變成文字，在簡報上顯示出來，是否可以幫到跟我有同樣需要的人？

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回流香港投身IT界

Toby大學畢業後回流香港，先在跨國企業做行政工作，及後投身IT界當管理培訓生（MT），輾轉進到Microsoft工作，一做便是10年。現時她主要負責專上教育項目，跟不同院校談合作機會。她笑言與客戶開會時，曾因身體不舒服，聽不太清楚別人問的問題，答非所問而鬧出笑話。「我不會介意，覺得大家一起笑一笑也不錯，整個會議變得很開心」。

受聽力問題影響，Toby有感自己英文發音不太好，「難以分清『r』跟『l』的發音，又例如英文數字『Sixteen』及『Sixty』，我會讀得比較辛苦」。她感激公司在工作上提供各種支援，包括利用軟件改善英文發音，開會時亦有軟件支援即時字幕，讓她找回漏聽的內容。

在過去兩年，Toby協助推行多個與語音轉換文字（Speech to Text）有關的項目，盼令更多聽障學生受惠。「在過程中很開心可以回饋社會，因為自己也是受益人」。豁達的Toby從不視聽力問題為阻礙，

不需要去比較，不要經常想別人如何看待你，重點是你如何看待自己。永遠都要有成長思維，所有東西都能自己掌握。

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記者：胡嘉儀