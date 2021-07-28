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【食用安全】大角咀海富商場惠康鯽魚樣本驗出孔雀石綠　食安正跟進

社會 18:31 2021/07/28

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食安中心正跟進事件。（資料圖片）

食物安全中心今日（28日）公布，於旺角海富商場惠康超市抽取一個鯽魚樣本檢測，驗出孔雀石綠，中心正跟進事件。

食安中心透過恆常食物監測計劃，從旺角海富商場惠康超市，抽取鯽魚樣本作檢測。結果顯示樣本含孔雀石綠，含量為10億分之0.95。食安中心發言人表示，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。

孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》，所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：吳卓峰

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