【大叔的愛】徐㴓喬混血兒身份惹奇異目光　土生土長Asha：我是香港人

▲ 憑ViuTV劇《大叔的愛》彈起的「梓芊」徐㴓喬（Asha Cuthert）接受TOPick訪問。

憑ViuTV劇《大叔的愛》人氣急升的「梓芊」徐㴓喬（Asha Cuthert）是名中菲混血兒，因此外表似外國人，不過Asha接受TOPick專訪時坦言很抗拒被當作「鬼妹」，從小到大都很努力融入香港。

雖然是土生土長香港人，但混血兒的身份令徐㴓喬面對過不少種族上的偏見，而當家人被攻擊時，Asha更會發聲回應以保護他們。

【大叔的愛】徐㴓喬向家人坦承是雙性戀者 Asha：花很多時間才讓媽媽接受

▲ （柯雅珺 攝）

土生土長香港人

Asha指她其實很抗拒「與眾不同」，無奈說：「特別是小時候，我很努力地想融入，讓自己不會太突出。」

她憶述：「記得有一年考試未能獲得英文學科獎，我是開心的，因為我不想大家都覺得鬼妹仔就是英文好。小時候的我不想跟大家有這麼大的分別，想大家不會記得我是鬼妹。」

事件Asha的生活習慣與大多香港人沒太大分別：「很多人會覺得跟我的經歷會不一樣，但其實我跟大家都一樣會去旺角、影貼紙相，反而跟外國人的文化差異更大。之前在London，我反而才是那處的外人，在香港時才是自己人。」

【大叔的愛】英菲混血兒徐㴓喬難忍媽媽被攻擊 Asha：不喜歡大家對菲律賓人有偏見

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反對種族歧視

作為中菲混血兒，Asha知道很多人都對她存有偏見：「因為爸爸是英國人、媽媽是菲律賓人，大家都會預先對我有些想法，有的比較負面，需要用自己的行動去證實。但即使不開心也會化作動力，如果別人對我有微言，我會為此發聲，去維護自己的血統。」

事實網上也有很多攻擊Asha家人的言論：「比如會說：『鬼佬選了一個工人』，我會很Hurt，覺得你都不知道背後的故事，可能你聽過一個人的例子就如此的想法。」

▲ （柯雅珺 攝）

她續指：「有些人會認為媽媽是貪圖外國人的Passport，絕對不是這樣，真的是有愛情這回事。太多人將整件事醜化了，會覺得所有人也是為了利益而跟外國人在一起。」

種族歧視與偏見一直在社會間發生，Asha一直以來親身經歷了不少：「有人會說幸好我長得像爸爸而不像媽媽，我也會很Hur的，為甚麼要踐踏整個種族？你覺得菲律賓人不美嗎？菲律賓人也有獲得過世界小姐名譽，當面對偏見時，我會選擇發聲回應。」

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不理無批評

Asha曾表示種種的言論攻擊對她已不再新鮮：「16歲開始拍片，那時已被攻擊。這些人其實都不認識我，他們的批評是來自其他人謠言，他們便根據此來批判我，我沒理由去跟一些並非真實的事去辯論。」

「他們在吃我的花生，同時我也在旁吃花生。」性格豁達的她在說。

▲ （柯雅珺 攝）

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化妝：Lauren Lee

服裝：Initial

記者：梁樂欣

同場加映：強尼專訪