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牽頭成立新智庫「治港新政」　麥美娟：非為選舉鋪路

政治 19:13 2021/07/28

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工聯會麥美娟牽頭成立新智庫「治港新政」。（胡偉明攝）

中央為本港選舉制度做大手術後，主打直選的民建聯正在轉型，由以往「參政議政」改為「多渠道參與管治」。至於工聯會，他們今日亦宣布成立智庫「治港新政」，副會長麥美娟透露將就國家行政、土地、創科等範疇進行研究，但強調並非為選舉或「推人入政府」鋪路。

工聯會議員麥美娟牽頭發起新智庫「治港新政」，暫時約有20名成員。工聯會會長吳秋北、全國人大常委譚耀宗、基本法委員會副主任譚惠珠及委員陳弘毅等6人會擔任顧問，而成員則包括全國港澳研究會會員陳曉鋒，以及工聯會成員鄧家彪和前深水埗區議員陳穎欣等14人。麥及後補充，前元朗區議會主席沈豪傑和另外兩人亦已加入。

麥透露，工聯會一直有人提出要成立智庫，例如會長吳秋北等，但最終未能成事。雖然麥一再強調智庫獨立運作，但仍被連番追問「治港新政」是她或工聯會的構思，她回應時笑言︰「我同工聯會好難分。」她又透露，其他工聯會立法會議員已口頭同意加入，但暫未填妥入會表格。

她表示，雖然智庫並非由她一人發起，但為免架構過於複雜，故只將她列為發起人，亦不會設有執行委員會。她強調，智庫重視做實事，指有意加入者必須認同其理念，形容若為求參選、曝光者便不合適，又歡迎有其他政黨背景人士加入。

智庫將就勞工、國家行政、土地房屋、醫療與福利、環境與創科，以及教育等6大範疇進行研究。麥強調，上述議題均屬市民關心，而且成員有相關背景，又透露將於未來2至3個月內公布首份報告，料有關土地或創科領域。

她表示，智庫日後會舉辦講座，部分以閉門形式舉行，將邀請內地官員講解國家政策等，但拒絕透露官員身份或層級，僅指要待通關後才能安排。她又指，智庫亦會將舉行內地調研和交流等活動。

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撰文 : 傅流螢

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