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《捉鬼敢死隊：魅來世界》最新預告　「正牌續集」延續80年代荷里活經典【有片】

娛樂 19:20 2021/07/28

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《捉鬼敢死隊：魅來世界》

荷里活經典電影《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）的最新一集《捉鬼敢死隊：魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife）最新預告片曝光。

其實之前一共有3套《捉鬼敢死隊》電影，最經典當然是1984年《捉鬼敢死隊》，之後在1989年添食拍《捉鬼敢死隊2》。

在2016年，拍了一套全女版《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters: Answer the Call），劇情與前兩集無關係，而此片口碑及票房都不佳。

《捉鬼敢死隊：魅來世界》

至於預計於11月上映的《捉鬼敢死隊：魅來世界》，從預告所見，劇情與80年代首兩集《捉鬼敢死隊》有連繫，可說是「正牌續集」。故事講主角回到祖父古老大屋發現「遺物」之一有出土原裝「捉鬼機」展開。

事實今次導演是曾拍《Juno少女孕記》（Juno）、《寡佬飛行日記》（Up in the Air）的積遜烈文 (Jason Reitman)，而他的父親Ivan Reitman，正正就是1984年及1989年版本《捉鬼敢死隊》的導演。

至於演員方面，今次包括《怪奇物話》（Stranger Things）Finn Wolfhard、《Marvel隊長》（Captain Marvel）Mckenna Grace及《蟻俠》（Ant-Man）保羅活特（Paul Rudd）主演。

撰文 : TOPick柴犬出動

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