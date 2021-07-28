對於兩個家朗的「愛」與「恨」　反思如何處理公關災難

▲ 伍家朗在上周六的比賽中穿著無印上區旗的球衣比賽。（新華社） ▲ 伍家朗在上周六的比賽中穿著無印上區旗的球衣比賽。（新華社）

今屆東京奧運，本港運動員創下歷年佳績，暫時至少取得1金1銀，在當下社會氣氛無疑是一種沖喜。電視主持人陳約臨出於對劍擊選手張家朗的「愛」，穆家駿出於對羽毛球選手伍家朗球衣的「恨」，言論卻不約而同引起大量網民不滿。

有政界中人指，兩人觸發危機的動機完全相反，但他們處理危機的意識和手法卻很相似，結果進一步引發公關災難，對於政界也有一定的「參考」價值。

主人翁一：陳約臨向張家朗的提問被指不專業，她本人首個反應是再問一次「都會堅持咁問」。事隔一日，電視台暗示將會於奧運期間盡量將其收起，陳約臨才改變態度，親筆道歉表示「深感懊悔」。

主人翁二：穆家駿未搞清楚伍家朗球衣為何沒有區旗的情況下，用很重語氣斥責對方。搞清楚狀態後，最初輕描淡寫回應，但網民並不收貨，穆家駿索性把Facebook專頁關掉，怒火更進一步燒向整個民建聯，令該黨民建聯李慧琼昨日表態，要求其為自己言行承擔個人責任道歉，穆家駿翌日才跟著承認語重過重而致歉。

陳、穆兩人出事的整個過程，簡直來說有4個步驟：1、自我製造危機；2、對於事態的嚴重性缺乏認知，錯過「急救」的黃金時間；3、公眾施壓無效，惡性循環，由所屬組織加以施壓；4、道歉收場。

有政界中人認為，所謂矯枉必須過正，處理危機的手法之一，是要讓對方或社會感受到犯錯者有深切的反省，否則只會火上加油，令事件進一步發酵。然而，「人類總是要犯同樣的錯誤」，例如早前有多名高官被揭發違反限眾令，首份聲明同樣隻字未提道歉。

消息提醒，任何公眾人物一旦受到大眾質疑，應該先多想一步，到底一旦自問沒有錯，但不道歉而又再被施壓，又能否堅持自己的「初心」？如果自問頂不住來自四方八面的壓力，最好還是早早道歉，想辦法令大眾感受到知錯的誠意了。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS