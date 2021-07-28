【球衣風波】IG黑底白字再回應　伍家朗：有啲人注定就係做悲劇嘅主角

▲ 伍家朗於IG發帖，再回應事件。

港隊羽毛球男單代表伍家朗，則不敵危地馬拉選手，小組賽1勝1負出局，無緣晉級。他賽後於社交網站發帖，黑底白字回應事件，「或者有啲人注定就係做悲劇嘅主角，我一定會再企返起身，不過需要啲時間。」

即睇伍家朗IG全文：

▲ （伍家朗IG）

世界排名第9的伍家朗，早前身穿未印區旗的黑衣作賽，陷入風波。今午(28日)他在東京奧運男子羽毛球單打小組比賽，以0比2不敵危地馬拉選手哥頓，小組賽出局，未能躋身16強。伍家朗今次比賽穿上綠白色球衣，胸口上有區旗標誌標誌，但最終20︰22、13︰20落敗。

他在賽後表示失望，在場上發揮欠佳，歸咎自己心態問題。對於牽起球衣事件的人士應否道歉，他未有直接回應，但希望大家在大型賽事先留意運動員表現。

教聯會副主席穆家駿早前於社交網站，批評伍家朗以黑衫黑褲出賽，並強烈譴責他穿著沒有區旗標識的代表中國香港出戰，又指他如果不想代表中國香港，應選擇退賽。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰