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【基層醫療】陳肇始約見「地區康健站」營運者　預期於今年第四季投入服務

社會 19:49 2021/07/28

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食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）與11區的「地區康健站」營運者會面交流。(政府新聞處)

食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）與11區，包括中西區、灣仔區、東區、油尖旺區、九龍城區、觀塘區、北區、大埔區、西貢區、沙田區和離島區的「地區康健站」營運者會面，就地區康健站及基層醫療的理念作分享及交流。
 
其間，陳肇始表示，為扭轉現時「重治療，輕預防」的醫療體制和觀念，政府正逐步在全港18區提升地區為本的基層醫療健康服務。其中，政府計劃在本屆政府任期內，於規模完備的地區康健中心投入服務之前，在11個地區設立屬過渡性質的「地區康健站」，以及早在全港廣泛提供以地區為本的基層醫療健康服務。

(政府新聞處提供)


 她指，「地區康健站」在不同層面提供以預防為中心的基層醫療健康服務，包括健康推廣和教育、健康風險評估及慢性疾病管理。「地區康健站」除擔任地區健康資源中心的角色，聯繫社區內不同基層醫療健康服務提供者，亦會借助社區層面的私營醫護網絡，便利市民在有需要時接受所需的護理和服務。各區的「地區康健站」預期於今年第四季投入服務。
 
在會議上，陳肇始向「地區康健站」的營運者簡介基層醫療發展的目標和願景，以及制訂基層醫療健康發展藍圖的計劃。她強調地區康健中心計劃是整個公共醫療系統重要的一部分，並邀請他們協力推動政府的倡議，包括新冠病毒抗疫、香港癌症策略、香港非傳染病防控策略及行動計劃等。

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責任編輯：洪芷晴

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