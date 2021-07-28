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【加強合作】鄭若驊在北京簽署會談紀要　加強兩地法律及爭議解決服務合作

政治 19:57 2021/07/28

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鄭若驊（左）今日與周強會面。（政府新聞處）

正在北京的律政司司長鄭若驊，今日到訪政府部委及機關，分別與最高人民法院、最高人民檢察院，簽署會談紀要，又與港澳辦副主任鄧中華會面，討論香港最新發展。

鄭若驊今日下午，與最高人民法院院長周強會面，並與副院長賀榮簽署加強交流合作的會談紀要，主要內容包括：為通過粵港澳大灣區律師執業考試的香港法律界人士，安排內地司法實務培訓、支持香港法律界人士，加入最高人民法院國際商事專家委員會，以及擔任內地人民法院特邀調解員、人民陪審員以及積極推進相互認可和協助破產程序有關工作等事宜。

此外，鄭若驊與最高人民檢察院檢察長張軍會面和簽署會談紀要，目的是加強雙方刑事檢控人員的研修和培訓，共同推動兩地社會發展和法治進步。鄭若驊指，設立恆常安排讓兩地專業人員交流工作經驗，會有助他們日後的專業發展。

另外，她在早上與鄧中華會面。鄭若驊表示，港區國安法令香港由亂及治，展示中央對特區的信任，又感謝港澳辦支持早前舉辦的法律論壇，增進各界對港區國安法的了解及認識。

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責任編輯：陳宛彤

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