【警方緝毒】深水埗57歲漢疑身藏海洛英被捕　租住劏房再搜出毒品市值7,600萬

▲ 警方展示檢獲毒品。（曾秋文攝）

警方破獲7,600萬元毒品案，西九龍衝鋒隊警員昨日(27日)早上九時許在深水埗截查一名男子時，檢獲一批毒品，其後將他帶返欽州街租住的劏房單位，搜出大批海洛英和冰毒，合共市值約7,600萬元，警方正調查毒品的流向和來源，不排除再有人被捕。

深水埗警區刑事調查總督察江夏笙表示，西九龍衝鋒隊人員進行反罪惡巡邏期間，在欽州街發現該名男子形跡可疑，於是上前截查，在其手持的兩個紙袋和一個膠袋中，檢獲4磚、共重1.5公斤的海洛英，馬上將他拘捕帶返深水埗警署扣查。

經進一步調查後，西九龍總區特別職務隊和深水埗特遣隊人員鎖定一個位於欽州街的單位，在同日下午6時進行突擊搜查，再檢獲約42.3公斤海洛英和42.2公斤冰毒，市值7,600萬元。被捕57歲男子涉嫌「販運危險藥物」正被扣查。

江夏笙指出，涉案毒品相信準備在本港分銷，不排部分會轉運到其他地區。而疑犯租用的單位僅租了數日，相信是暫存倉庫，案件現正由深水埗重案組第3隊跟進。

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記者：曾秋文