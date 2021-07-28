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【東京奧運】林大輝談未來體育發展大計：做好「小班教育」

政治 21:31 2021/07/28

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林大輝（右）過去曾到現場為張家朗（左）打氣。（林大輝中學網頁）

港隊在東京奧運暫時取得1金1銀的歷史性佳績，香港體院主席林大輝已想好下一步發展大計，表示未來希望做好「小班教育」，聘用更多優秀教練為港隊爭取更好成績。他又強調，「無論對特首林鄭月娥有什麼想法，但對於體育政策來說，政府是相當支持」。

2010年，港府宣佈設立精英運動員發展基金，以種子基金方式運作，作為香港體育學院的營運開支。由2012年注資70億元，至18至19年度政府再注資60億，以每年5%回報計，令體院每年收入由約3億元，增至現時約7億元。林大輝接受訪問時謂，現時體院有90多名教練、500名精英運動員及逾1000名青年及潛質運動員等，共涉及33個體育項目，包括20個A級項目、13個B級項目。

林大輝表示，相當於10年前，政府投入運動的資助已翻一翻，令受助運動員、受僱教練、物理治療師及營養師等數目越來越多，設備也得以提升：「運動精英化、普及化、盛事化，如果無政府支持和投入，很難做得好。今屆政府做了很多，亦都好支持，支持體育尤其是對精英運動員的力度相當大」。他又說，今次港隊奪標將掀起熱潮，亦證明了本港運動員的能力，相信令多人投入全職運動員行列。

被問到未來體育發展有何大計？林大輝笑言，希望爭取更多資源做好「小班教育」。他說，要訓練做得好，要聘用更多教練，而且質量兼備，「有咩教練，就教出咩運動員。如果請國際級教練來港執教，仲有考慮Housing等好多問題。例如一個教練對兩個運動員，同對於一大班人教，效果已經好唔同啦」。他又希望改善體院住宿，現時2人一個房間可能並未足夠，有需要作為檢討。

對於運動員的生涯規劃，林大輝認為，現有的退休、讀書以至每月津貼計劃、其實已相當足夠，因此下一步要考慮的，並不是福利問題。

談到如何歡迎港隊成員凱旋而歸，他指，由於疫情關係，要辦好祝捷會並不容易，又指他們完成奧運賽事後，下月中會先參加國內的全運會賽事，其後才考慮慶祝安排。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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記者：葉紹堅

 

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