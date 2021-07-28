  • 29°C
香港時間 : 2021728日 (週三) 22:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】再多約6.3萬人接種疫苗　累計接種約547萬劑疫苗

社會 22:03 2021/07/28

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

(陳永康攝)

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（28日）已是第153日。港府公布，截至今晚8時，再多約6.3萬人接種疫苗，另有約2.5萬人預約接種疫苗。

今日接種首劑科興的人士有約1萬，首劑復必泰的人士有約2.3萬；次劑科興的人士有約1.1萬，次劑復必泰的人士有約1.9萬。本港至今已接種約547萬劑疫苗，約313萬人接種首劑疫苗，233萬人接種次劑疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有15宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中7人已經出院，5人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【疫苗接種】港府周四起推疫苗中心即日籌　有長者指會考慮接種
18:22 2021/07/27
【疫苗接種】港府周四起推疫苗中心即日籌　有長者指會考慮接種
【新冠疫苗】再多約6.5萬人接種疫苗　累計接種逾540萬劑疫苗
22:14 2021/07/27
【新冠疫苗】再多約6.5萬人接種疫苗　累計接種逾540萬劑疫苗
【疫苗接種】長者明起可取「即日籌」打針　聶德權：視乎情況考慮擴展至60歲
今日 12:57
【疫苗接種】長者明起可取「即日籌」打針　聶德權：視乎情況考慮擴展至60歲
【外展接種】約360名員工及代理人接種疫苗　聶德權今到場打氣
今日 16:43
【外展接種】約360名員工及代理人接種疫苗　聶德權今到場打氣
【新冠疫苗】再多5名男生打首針復必泰後疑現心肌炎　另有7旬嫗接種科興後因高血壓心臟病死亡
今日 17:39
【新冠疫苗】再多5名男生打首針復必泰後疑現心肌炎　另有7旬嫗接種科興後因高血壓心臟病死亡

你可能感興趣

【疫苗接種】港府周四起推疫苗中心即日籌　有長者指會考慮接種
18:22 2021/07/27
【疫苗接種】港府周四起推疫苗中心即日籌　有長者指會考慮接種
【新冠疫苗】再多約6.5萬人接種疫苗　累計接種逾540萬劑疫苗
22:14 2021/07/27
【新冠疫苗】再多約6.5萬人接種疫苗　累計接種逾540萬劑疫苗
【疫苗接種】長者明起可取「即日籌」打針　聶德權：視乎情況考慮擴展至60歲
今日 12:57
【疫苗接種】長者明起可取「即日籌」打針　聶德權：視乎情況考慮擴展至60歲
科興 BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 副作用 經濟 醫生 肺炎 香港

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】