【新冠疫苗】再多約6.3萬人接種疫苗　累計接種約547萬劑疫苗

▲ (陳永康攝)

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（28日）已是第153日。港府公布，截至今晚8時，再多約6.3萬人接種疫苗，另有約2.5萬人預約接種疫苗。

今日接種首劑科興的人士有約1萬，首劑復必泰的人士有約2.3萬；次劑科興的人士有約1.1萬，次劑復必泰的人士有約1.9萬。本港至今已接種約547萬劑疫苗，約313萬人接種首劑疫苗，233萬人接種次劑疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有15宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中7人已經出院，5人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：洪芷晴